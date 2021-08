Monica Bellucci e Carole Bouquet, una lezione di sensualità contro i pregiudizi

editato in: da

Look da vip: dalla Bellucci a Charlene, tutte pazze per il caschetto

“Volevo baciare Carole Bouquet”. Non è una donna che si lascia andare ai mezzi termini, Monica Bellucci, finalmente pronta a debuttare al cinema con un ruolo inedito, quello di una donna che ama un’altra donna. In libertà e senza timore, così come dovrebbe essere per tutti.

Il rilascio di Les Fantasmes è stato ampiamente annunciato attraverso una serie di foto che ha condiviso sul suo profilo Instagram e tra le quali compare anche quella del momento prima di un bacio con Carole Bouquet, co-protagonista della pellicola di David e Stéphane Foenkinos.

Della sua compagna di lavoro, con la quale ha condiviso il set insieme ad altre sei coppie pronte a raccontare i dettagli più intimi della loro relazione, ha dichiarato: “È stato solo molto semplice e divertente recitare scene di intimità con Carole Bouquet. Parla e sorride molto, ma da lei emana sempre una forma di mistero che mi attrae terribilmente”.

Monica Bellucci riscopre così la libertà di sentirsi donna, nonostante il tempo che avanza e qualche ruga di troppo che non costituisce un difetto, ma un segno che traccia un percorso fatto di inciampi e di (tante) risalite.

La sua bellezza senza tempo, costellata di tante piccole imperfezioni e per questo così irraggiungibile, è il perno su cui ruota il suo successo che non sembra accusare il colpi del tempo che passa. E sì, perché Monica Bellucci sa reinventarsi e sa sfruttare tutti i vantaggi del suo tempo, anche quelli dell’età.

La vita è un percorso senza ritorno e una costante corsa verso la fine, ma il suo essere così libera è un insegnamento per tutte. Per farci capire che non è mai troppo tardi per metterci in gioco, per provare un nuovo lavoro o per amare chi vogliamo. Cercare e ottenere la libertà è una sfida che dobbiamo affrontare con noi stesse, per elevarci e per non rimanere ingabbiate dai pregiudizi che rovinano ogni tipo di slancio.

È tutto lì, in quel bacio sfiorato con Carole Bouquet. In quello sfiorarsi di labbra che non è ancora avvenuto ma è la scintilla che accende il cuore. Che sia amore, lavoro o qualsiasi altra cosa, questo scatto di Monica Bellucci è l’esempio di quanto sia importante sfruttare quell’attimo prima del traguardo.