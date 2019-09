Miss Italia: la Balivo gela la Bianchetti in diretta, lei reagisce su Instagram

editato in: da

Scintille durante la finale di Miss Italia tra Caterina Balivo e Lorena Bianchetti.

Le due conduttrici di punta della Rai, impegnate nella giuria d’onore del concorso che ogni anno elegge la più bella d’Italia, si sono scontrate in diretta sul loro concetto di bellezza e sui criteri più giusti su cui basarsi per scegliere la futura miss.

La serata, che di lì a poco si sarebbe conclusa con l’elezione di Carolina Stramare a simbolo della bellezza italiana, ha vissuto un momento di tensione quando il conduttore Alessandro Greco ha interpellato la giuria.

La gara era ormai inoltrata, erano rimaste solo le tre semifinaliste e il conduttore ha chiesto alle giurate che criterio usassero per giudicare le ragazze in gara. Lorena Bianchetti ha espresso la sua opinione, spiegando quale fosse secondo lei il vero senso della bellezza: non solo un concetto estetico, ma più ampio. Per la conduttrice, la bellezza da giudicare è legata anche all’eleganza, al portamento che è riflesso di una bellezza anche interiore.

A questo punto è arrivato l’intervento di Caterina Balivo che con una certa irruenza ha interrotto la collega, accusandola di fare discorsi ipocriti. Secondo la regina del pomeriggio di RaiUno, l’unico criterio per giudicare le ragazze in gara poteva essere quello basato sul loro aspetto fisico. “Basta con questa ipocrisia, Miss Italia lo vince la più bella. Noi possiamo giudicare solo quello che vediamo, il resto non possiamo saperlo”, ha tagliato corto.

Il brusco intervento della collega ha visibilmente spiazzato la Bianchetti che ha poi provato a spiegarsi, parlando appunto anche di eleganza e di portamento, ma la Balivo ha continuato per la sua strada, ricordando: “Io ho fatto Miss Italia, non sapevo fare niente allora, ho imparato tutto dopo”.

La tensione nello scambio di opinioni tra le due conduttrice Rai è stata altissima, e oggi Lorena Bianchetti ripropone ai suoi follower su Instagram la domanda che ha fatto infiammare la Balivo:

Che cos’è per voi la bellezza? Quando, una persona è veramente bella? E quanto conta la bellezza nella vita? Sono curiosa di leggere i vostri commenti.

Sebbene la Bianchetti non lo sottolinei direttamente, a nessuno dei suo fan sfugge il riferimento allo scontro con la Balivo. E una follower risponde:

Ieri sera cara Lorena, ho apprezzato tantissimo il tuo commento, e ti ho capito benissimo a cosa ti volessi riferire, cosa che la signora Balivo ancora non riesce a comprendere… purtroppo c e tanta leggerezza nelle nuove gioventù mentre tu e la Daniele, siete più corrette nella valutazione…

La conduttrice di A sua immagine risponde alla sua fan senza aggiungere parole, con la faccina che manda baci, rimanendo così coerente alla sua idea che la bellezza, è anche e soprattutto, eleganza.