Michelle Hunziker mostra l’amore per Ramazzotti, ma nasconde Angiolini. Trussardi tace

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sono tornati insieme per il videoclip Ama, il nuovo singolo dell’artista. Una reunion incredibile per tutti i fan dell’ex coppia, ma soprattutto un modo per celebrare l’amore che evolve, si trasforma e non resta schematico e fisso nel passato. La conduttrice celebra dunque il suo sentimento per l’ex marito, ma tace su Giovanni Angiolini e intanto Tomaso Trussardi sembra replicare con un’insolita storia su Instagram.

Michelle Hunziker, l’amore per Eros e il riserbo per la storia con Angiolini

Secondo il settimanale Oggi, Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini farebbero sul serio, tanto da avere già fatto le presentazioni in famiglia. La storia d’amore sarebbe davvero importante, e starebbe addirittura facendo dei passi in avanti di un certo livello. Ma perché tanta segretezza? E perché Michelle nasconde Angiolini, ma non si fa scrupoli a mostrare tutto il suo “amore” per Eros Ramazzotti?

Negli ultimi mesi, abbiamo visto Angiolini al fianco della Hunziker: a Parigi, in Sardegna, il primo bacio “rubato” dai fotografi. Su Oggi, sono uscite delle foto delle vacanze romane tra i due: una coppia normalissima, tra una cena in una trattoria e passeggiate in giro per la città, ritagliandosi momenti preziosi di relax.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, un futuro insieme

E se da una parte Eros Ramazzotti ha scelto Michelle e Aurora per mostrare la potenza dell’amore, dall’altra la nuova coppia sta pensando al futuro. Il legame sta diventando indissolubile, tanto che sarebbero avvenuti degli incontri di famiglia: la Hunziker avrebbe già conosciuto la sorella Lisa e il nipote del dottore.

Dopo i primi momenti insieme si sono visti sempre più spesso, eppure manca l’ufficialità. Nessuno dei due ha commentato la liaison, per il momento: non una parola, una frase, solo qualche storia condivisa. Uno dei motivi per cui Michelle potrebbe preferire il riserbo è la sua famiglia. Sono trascorsi mesi dall’annuncio della separazione con Tomaso Trussardi, ma in ogni caso ci sono sempre le bimbe, Sole e Celeste, da proteggere. Andarci con i cosiddetti “piedi di piombo” non è affatto sconsiderato, tutt’altro.

La “replica” sul silenzio di Tomaso Trussardi

“L’amore è cambiato, ma è sempre amore”. Essere un ex non è mai facile, perché bisogna fare i conti con quello che succede. La maggior parte di noi si allontana dagli ex, ma, quando sono famosi, è praticamente impossibile non leggerne o fingere quantomeno disinteresse. Dopo la reunion tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, sembra quasi che Trussardi abbia voluto in qualche modo esprimere un suo pensiero del tutto inaspettato.

“A volte la miglior musica è il silenzio, diciamo”. La frase condivisa da Tomaso, che è contenuta nel brano Miserere di Zucchero e Luciano Pavarotti, è abbastanza enigmatica, dobbiamo ammetterlo. Oltretutto, la storia su Instagram di Trussardi arriva dopo l’intervista di Aurora Ramazzotti concessa al Corriere della Sera, in cui si dice felice di come si sia evoluto il rapporto dei suoi genitori. “Molte cose sono cambiate nell’ultimo anno”. Un chiaro riferimento alla situazione sentimentale della mamma. Eppure, anche il silenzio ha mille sfaccettature e connotazioni: positive, negative. Dipende tutto da come si osserva la situazione.