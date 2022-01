Michelle Hunziker in rosa su Instagram: splendida col long bob vaporoso

Tutte vorremmo conoscere i segreti di bellezza di Michelle Hunziker: la conduttrice è splendida e con la maturità ha acquisito quella consapevolezza che la rende ancora più affascinante. Lo dimostra spesso su Instagram, con degli scatti che mettono in risalto tutta la sua femminilità.

Michelle Hunziker, bellissima in rosa

Sguardo diretto verso la fotocamera, labbra socchiuse: Michelle Hunziker è più bella che mai. La bella showgirl ha pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale un selfie in cui mostra tutto il suo fascino, con indosso un caldo maglione rosa, perfetto per una domenica da trascorrere in famiglia.

Non a caso Michelle ha accompagnato al suo autoscatto un augurio rivolto ai suoi fan, quello di trascorrere una bella giornata: “Un bacio tutto rosa”, ha aggiunto. A dare un tocco in più al look della Hunziker il suo long bob vaporosissimo, leggermente spettinato e con la riga di lato. Il suo nuovo taglio di capelli ha una grande versatilità e la conduttrice non potrebbe esserne più entusiasta.

Dopo aver sfoggiato per tanti anni una chioma lunghissima e liscissima, in questi ultimi mesi ci ha dimostrato che il caschetto lungo le ha regalato nuova linfa e soprattutto ne ha esaltato la bellezza. Lo ha portato con riga la centrale e una piega super liscia, con un tocco di movimento creato da morbide onde, con riga laterale e leggermente “messy”, senza dimenticare l’acconciatura con il ciuffo in risalto casual chic: la conduttrice si è divertita a provare tante pettinature diverse, donandole un’aria più sbarazzina in alcuni casi e più sensuale in altri.

Michelle Hunziker, i cambiamenti di look (e di vita)

La presentatrice e showgirl aveva annunciato tacitamente dei cambiamenti nella sua vita con una frase misteriosa che aveva lasciato non pochi dubbi nei tanti fan che la seguono: “Le grandi rivoluzioni si fanno in silenzio…”., aveva scritto su Instagram presentando il suo nuovo taglio di capelli.

Questi mesi per Michelle sono stati particolarmente intensi: la conduttrice è stata impegnata nella conduzione di All Together Now, e nelle ultime settimane si è parlato di un one woman show pensato per lei. A svelare i dettagli e i retroscena ci ha pensato TvBlog, che ha parlato di un nuovo programma, un varietà in due puntate che potrebbe andare in onda in primavera, in modo da poter occupare lo spazio lasciato libero dal Grande Fratello Vip.

Se da un lato la vita lavorativa procede a gonfie vele, la via privata potrebbe non andare di pari passo dato che si vocifera da qualche tempo di una crisi con Tomaso Trussardi. Le voci di un allontanamento sono state diffuse dal settimanale Diva e donna. Secondo quanto riportato dal magazine tra Michelle e Tomaso le cose non starebbero andando come previsto: “Traballa la loro favola d’amore. I due vivrebbero in due case diverse da novembre. Lei a Milano con le bambine, mentre lui vive a Bergamo”.

In passato si era già parlato di incomprensioni e problemi con il marito, ma la conduttrice aveva fatto chiarezza smentendo i pettegolezzi. Questa volta invece nessuno dei due ha proferito parola sulla vicenda: cosa starà accadendo?