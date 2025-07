Michelle Hunziker svela il suo segreto: “Ho l’età biologica di una 25enne”

IPA Michelle Hunziker, 10 bikini che hanno fatto la storia

A 48 anni, Michelle Hunziker continua ad esibire una forma fisica che definire perfetta sarebbe riduttivo: la showgirl svizzera, con tre gravidanze alle spalle, vanta una silhouette da 20enne, e in molti si chiedono quale sia il suo segreto. Chi pensa il merito sia tutto di dieta e palestra, ad ogni modo, resterà deluso: secondo Michelle a renderla così giovane è anche il modo in cui affronta la vita.

Michelle Hunziker e la sua età biologica

Michelle Hunziker ha debuttato sul piccolo schermo circa trent’anni fa, eppure, da allora, il tempo per lei sembra essersi letteralmente fermato: ancora oggi, a 48 anni, la showgirl svizzera esibisce un corpo tonico ed una pelle luminosa da far invidia. Chiaramente la conduttrice si prende quotidianamente cura del proprio benessere fisico e mentale, ma sembra esserci di più dietro il segreto di questa apparente giovinezza eterna: lo ho spiegato la stessa Michelle nel corso di un’intervista a Repubblica, rivelando anche qual è la sua vera età biologica.

“Ho 48 anni all’anagrafe ma con un’età biologica di 25 anni. L’ha detto a una giornalista Ascanio Polimeni, il mio endocrinologo” ha raccontato la Hunziker, aggiungendo che insieme all’esperto sta anche studiando gli effetti degli integratori, “li provo, li valuto e verifico i risultati. Dopo svariati test è emersa l’età biologica”. Michelle ha raccontato quindi come riesce a non accusare lo scorrere del tempo: “Credo molto nell’epigenetica (che si occupa di come fattori ambientali e comportamentali influenzano l’attività dei nostri geni, senza modificare il nostro codice genetico, ndr.): possiamo davvero influenzare l’anagrafe attraverso stile di vita, emozioni, gestione della rabbia e perdono. Il modo in cui affrontiamo gli eventi incide su pelle, capelli, cellule”.

Ben vengano palestra e una dieta salutare quindi, ma da soli potrebbero non bastare: “Sono grata ai miei genitori per avermi insegnato a vedere sempre il lato bello anche nei momenti difficili. Mi piace dire che vivo innamorata e l’innamoramento rilascia ormoni che aiutano a restare giovani”.

Michelle Hunziker e il suo segreto di bellezza

Se è vero che essere innamorati aiuta a restare giovani, Michelle Hunziker al momento non teme contraccolpi: la showgirl avrebbe infatti iniziato una relazione con Nino Tronchetti Provera, e avrebbe anche già conosciuto la famiglia dell’imprenditore. Un momento di grande serenità che, effettivamente, sembra aver reso la conduttrice ancora più bella e sorridente. Guai, tuttavia, a pensare che la bellezza stia tutta in un corpo perfetto o in un sorriso smagliante.

“La bellezza è ovunque: nel sorriso di una persona, nella natura, nei piccoli gesti quotidiani. Se continui a lamentarti, non la vedrai mai”, ha infatti concluso Michelle. Nonostante non siano mancati momenti difficili nella sua vita, la Hunziker non si è mai persa d’animo e ha continuato a sorridere: oggi non è solo una professionista affermata, ma anche mamma di tre splendide figlie, Sole e Celeste, nate dal matrimonio con Tomaso Trussardi, e Aurora, figlia di Eros Ramazzotti. Proprio la sua primogenita l’ha resa nonna per la prima volta a soli 46 anni, regalandole, probabilmente, una delle gioie più grandi della sua vita.