Michelle Hunziker, addio al suo cane Lilly: le parole della conduttrice

Sono giorni difficili e dolorosi per Michelle Hunziker e la sua famiglia. È infatti venuta a mancare la loro cagnolina Lily, che da anni accompagnava la conduttrice e le donava grande affetto. Ad annunciarlo proprio lei, che su Instagram si è lasciata andare ad un post dolcissimo e commovente per ricordare la sua compagna di viaggio.

Non nasconde la tristezza Michelle, che ha sempre mostrato i suoi animali domestici ai suoi ammiratori. Un amore incondizionato quello che la lega ai suoi cani e che, soprattutto provava per la piccola Lilly. Con lei, infatti, la Hunziker ha vissuto in simbiosi per ben 11 anni, condividendo felicità, avventure e anche difficoltà.

Lilly, ha raccontato la conduttrice, è sempre stata lì con lei, ovunque andasse e qualunque cosa facesse. Obbediente e affettuosa, la guardava con i suoi occhi profondi per reclamare coccole e restituire tutto l’amore possibile. Ora ha il cuore spezzato, ma Michelle è consapevole di quanto importante sia stato avere Lilly nella sua vita.

Ho sempre pensato – ha affermato – in questi anni che non fosse possibile una vita senza di lei. Lilly era la mia amica. Amore puro, perpetuo e incondizionato.

La Hunziker, che sta vivendo un vero e proprio lutto, che chi ha la fortuna di aver amato un animale può ben comprendere, dovrà ora abituarsi ad una nuova vita senza la sua Lilly. Come lei stessa ammette, non sarà facile, ma il tempo lenirà questo dolore e lascerà spazio ai ricordi più dolci.

Ho il cuore spezzato perché ora non c’è più. Difficile pensare alla casa e alla nostra famiglia senza di lei. Un esserino così piccolo in grado di dare così tanto amore. Ora c’è un vuoto incommensurabile e tanto dolore che si lenirà solo con il tempo.

A sostenere la conduttrice i suoi numerosi ammiratori, che l’hanno inondata di messaggi pieni d’amore. Tra questi, anche la figlia Aurora Ramazzotti e il compagno Goffredo Cerza, l’influencer Paola Turani e Laura Torrisi, che hanno dimostrato tutto il loro dispiacere per la perdita della Hunziker.

Questi che sta vivendo sono, senza ombra di dubbio, giorni tristi per Michelle Hunziker. Può, però, contare sull’affetto di tutto coloro che la stimano e la amano e, soprattutto, della sua famiglia e dei suoi cani Leone o Odino, che allevieranno, per quanto possibile, l’assenza della dolcissima Lilly.