Michelle Comi su Fedez: “Ha contattato anche me mentre era sposato”. Il rapper “allegrotto”

Fonte: IPA Fedez avrebbe contattato Michelle Comi

Una saga più lunga di Beautiful. Anche Michelle Comi entra in scena in questa tragicommedia a puntate che è la vita sentimentale di Fedez. Dopo le bombe sganciate da Fabrizio Corona sulla presunta tresca con Angelica Montini, l’influencer ha deciso di dire la sua, scoperchiando, qui i giri di parole si sprecano, un altro vaso di Pandora. Senza giri di parole, ha confermato di essere stata contattata dal rapper in passato e di aver avuto conversazioni decisamente poco formali con lui.

Un nuovo colpo di scena nella saga dei Ferragnez

Chi pensava che la saga tragicomica di Fedez e Chiara Ferragni avesse finalmente trovato una fine, si sbagliava di grosso. Tra rivelazioni, smentite e denunce, l’ennesimo colpo di scena arriva come un fulmine a ciel sereno: Michelle Comi, volto noto di La Zanzara e regina del gossip senza filtri, butta altra benzina sul fuoco. La sua voce non è quella di un’osservatrice distratta, ma di chi, a quanto pare, conosce bene i retroscena e ha qualche scheletro da tirare fuori dall’armadio. Senza remore, senza edulcorazioni, con quel pizzico di veleno che tiene il pubblico incollato alla narrazione.

Michelle Comi racconta il suo incontro con Fedez

In una storia su Instagram, ha raccontato di essere stata contattata dal rapper in passato per quello che doveva essere un progetto professionale. Peccato che il lavoro sia presto passato in secondo piano e le chiacchierate abbiano preso una piega decisamente più personale. Senza peli sulla lingua, ha sganciato la bomba che, a dire suo, non è nemmeno una novità: “A Milano tutti sanno che è sempre stato allegrotto“. Insomma, il segreto di Pulcinella è servito su un piatto d’argento.

Il commento sulle indiscrezioni di Corona

Michelle Comi, con il piglio di chi sa che un po’ di veleno ben dosato è l’ingrediente segreto di ogni buon pettegolezzo, ha seguito con una certa goduria la nuova puntata dello show infinito firmato Fabrizio Corona. “Me la sono guardata con gusto, la riguarderei ancora, ma dubito che sia vera”, ha commentato con la nonchalance di chi in queste vicende ci sguazza.

Poi ha ammesso un certo timore nei confronti dell’ex re dei paparazzi: “Ti faccio i miei complimenti, un po’ mi fai paura. Ho paura che tu possa scoprire cose che nemmeno io so su di me”.

La visione di Michelle Comi sul matrimonio dei Ferragnez

Secondo Michelle Comi, la coppia Fedez-Ferragni ha montato l’idea della famiglia perfetta come fosse la sceneggiatura di una sitcom anni ‘90. Tutto patinato, tutto dorato, tutto funzionale a un brand milionario. “Probabilmente portare avanti l’illusione della coppia ideale era un affare conveniente per entrambi”, ha detto Michelle, insinuando che dietro le porte di casa Ferragnez si recitasse a soggetto.

Ma arriva la stilettata finale: “Dai, uno se ne accorge se il marito ha una relazione che dura da sei anni. Impossibile che Chiara non sapesse nulla”. Il che ci riporta alla solita domanda non detta: chi stava prendendo in giro chi?

L’attesa per la prossima puntata di “Falsissimo”

Michelle Comi ha poi chiuso il sipario con una battuta perfetta. “Aspettiamo la terza puntata, ma la seguirò come una serie TV”, ha detto, lasciando intendere che ormai queste vicende si guardano con lo stesso spirito con cui si seguono le puntate di un reality.

Il confine tra verità e fiction si è fatto così sottile che distinguere l’una dall’altra è ormai un’impresa da illusionisti. “Ci sono così tante mezze verità che non si riconoscono più le verità dalle bugie, ed è stato tirato fuori il marcio meno marcio”. In un mondo dove il gossip è il vero mercato azionario delle emozioni, Michelle Comi sembra aver capito perfettamente le regole del gioco.