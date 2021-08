Mia Ceran è diventata mamma: la prima foto di Bruno Romeo

editato in: da

Mamme e papà vip del 2021

Mia Ceran è diventata mamma e su Instagram mostra la prima foto del figlio Bruno Romeo. La giornalista e conduttrice ha dato alla luce il suo primogenito dopo l’annuncio della gravidanza arrivato in tv proprio a Quelli che il calcio, la trasmissione che le ha regalato la popolarità.

Ad aprile la Ceran si era presentata nello studio dello show che conduce insieme a Luca e Paolo con un vestito che metteva in evidenza il pancino. “Mia, dovrai mica dirci qualcosa?”, avevano chiesto i colleghi e lei aveva replicato: “Ah sì, aspetto un bambino”, seguita da un applauso. Poco dopo su Instagram, Mia aveva presentato il fidanzato Federico e futuro papà.

Da allora sono trascorsi mesi e mentre il pancione cresceva, la presentatrice si divertiva a raccontare su Instagram sensazioni e momenti magici della gravidanza. Poi l’annuncio della nascita, arrivato con un post tenerissimo in cui Mia mostra i piedini del piccolo Bruno Romeo. “Poco meno di 24 ore di vita – ha scritto la giornalista -, 4350 grammi di morbidezza e la sensazione di essere lanciati nello spazio su uno shuttle in un viaggio senza precedenti. Benvenuto tra noi Bruno Romeo”.

Classe 1986, Mia Ceran è nata a Treviri, in Germania, papà tedesco e mamma bosniaca. La sua esistenza è stata segnata da questo particolare mix di culture e lingue, ma soprattutto da continui viaggi e trasferimenti in giro per il mondo. Dopo aver vissuto l’infanzia in Germania si è trasferita con la famiglia negli Stati Uniti, a Miami, mentre ancora adolescente è approdata a Roma dove ha frequentato il liceo. Poi la carriera nel giornalismo, arrivata con uno stage internazionale e con l’approdo a Mediaset dove Mia si è messa in gioco, realizzando diversi programmi.

L’amore per Federico è arrivato dopo l’addio a Malcom Pagani. Una love story vissuta lontano dai riflettori che ha regalato grande felicità alla giornalista. “Il desiderio di famiglia mi è sempre appartenuto – ha confessato lei -. Poi, la vita ha un modo di metterti davanti alle cose che ti sorprende. Ti rendi conto che il tema della famiglia lo scegli solo in parte. C’è una buona fetta di fattori che non governi, soprattutto se sei impegnata sul lavoro, se hai avuto risultati. Non entrerò nel dettaglio più di così, sono cose intime”.