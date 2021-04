Mia Ceran incinta, l’annuncio in diretta a Quelli che il calcio

editato in: da

I pancioni Vip del 2021

Un’apertura con il botto, quella che ha sorpreso tutti i fan di Quelli che il calcio: la nuova puntata della trasmissione sportiva ha visto l’ingresso in studio di Mia Ceran accompagnata da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, i quali hanno messo in scena un simpatico siparietto per dare la bella notizia. La conduttrice è infatti incinta per la prima volta.

Mia Ceran ha voluto attendere la diretta televisiva per annunciare la lieta novella, regalando così una splendida sorpresa ai telespettatori. Appena le telecamere si sono accese sul trio, ha avuto inizio un divertente sketch al termine del quale la presentatrice ha rivelato: “Aspetto un bambino”. Tra gli applausi dei presenti, la sua commozione era evidente. E naturalmente Luca e Paolo si sono congratulati con lei per questa bellissima novità.

In contemporanea, Mia ha dato la notizia anche su Instagram, condividendo due splendide foto che mettono in evidenza il suo pancino – a quanto pare, la gravidanza è ormai avanzata. “Grandi attese (e per una volta non parlo della puntata)” – ha scritto la giornalista in didascalia, lasciando ben pochi dubbi su quale fosse l’annuncio che voleva dare ai suoi fan. Per lei si tratta del primo figlio, e non ha ancora deciso di rivelare altri dettagli – non sappiamo dunque se sarà un maschietto o una femminuccia.

Ovviamente, sui social i commenti hanno iniziato a fioccare subito dopo la pubblicazione delle foto. Tra i tantissimi che hanno voluto fare gli auguri alla Ceran, spiccano alcuni dei nomi più famosi della tv: da Francesca Barra a Victoria Cabello, da Eleonora Pedron ad Antonella Clerici, tutti hanno speso bellissime parole per felicitarsi con la conduttrice in questo momento così emozionante della sua vita.

Mia Ceran è da tempo sentimentalmente legata a Malcom Pagani, anch’egli giornalista (è il figlio della scrittrice Barbara Alberti e del suo ex marito Amedeo Pagani). La coppia ha visto sbocciare l’amore diversi anni fa, ed è ormai ben rodata grazie anche alla convivenza: i due hanno infatti deciso di portare la loro relazione al passo successivo andando a vivere insieme a Roma. Sempre molto riservati, non hanno mai voluto parlare della loro vita privata. Ma per questa volta hanno fatto una piccola eccezione.