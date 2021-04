Francesca Barra e Claudio Santamaria, la famiglia si allarga

editato in: da

Dolci novità per Francesca Barra e Claudio Santamaria: la coppia ha deciso di allargare la famiglia, aprendo il proprio cuore e la propria casa a un nuovo cucciolo.

La scrittrice ha utilizzato il suo account Instagram per annunciare la bella notizia ai follower e, come spesso accade, per mandare un messaggio d’amore al suo amato Claudio. Sul suo profilo la Barra ha pubblicato le prime foto del cagnolino, presentandolo al mondo: “Benvenuto Zeus 🐶 nella nostra famiglia. Tanti non vuol dire mai troppi”. E poi ha aggiunto: “Grazie amore mio, che condividi i miei sogni e mi permetti di costruire l’ideale di ogni cosa“.

Poi ha condiviso un’altra foto, con l’attore che tiene tra le braccia il piccolino, che annusa curioso la cagnolina di casa: “Tutti a dirci: ‘Attenti che sarà gelosa Luce’ Ma l’amore è una cosa semplice. Zeus & Luce amore a prima vista”.

La coppia è al settimo cielo per aver accolto in famiglia il nuovo cucciolo, e la loro relazione continua a regalare grandi emozioni. L’attore e la giornalista sono legati da un amore intenso e profondo, coronato nel 2017 dalle nozze, celebrate prima negli Stati Uniti, e poi – l’anno dopo – a Policoro, paese d’origine di Francesca.

Non è la prima volta che Francesca Barra utilizza i social per dedicare messaggi d’amore a Santamaria. Qualche tempo fa infatti, sempre su Instagram, gli ha dedicato una romantica poesia che rappresentava il loro legame così speciale.

Il loro rapporto sembrava già scritto, dato che i due erano solo dei ragazzini quando si incontrarono per la prima volta, ballando un romantico lento. “Io avevo 11 anni, Claudio 16 – ha ricordato lei tempo fa sulle pagine di F -. Mi ha invitata a ballare durante una serata in un villaggio vacanze sul mare, a Policoro. Entrambi infatti siamo originari della Basilicata e Claudio d’estate da Roma tornava al paese per le vacanze […] Non mi sono mai dimenticata il sorriso di quel ragazzo romano. Difficile che lo sia stato per lui, ero molto più piccola, una bambina. Ma recentemente mi ha confessato che era rimasto colpito dal mio sguardo. Anche se nelle estati successive non ci siamo più considerati, lui era preso dai videogiochi”.