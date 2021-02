Francesca Barra, la poesia romantica per Claudio Santamaria su Instagram

editato in: da

Francesca Barra commuove con una poesia romantica dedicata al marito Claudio Santamaria e pubblicata su Instagram. L’attore e la giornalista sono legati da un amore profondo, coronato nel 2017 dalle nozze, celebrate prima negli Stati Uniti, poi a Policoro, paese d’origine di Francesca.

Da tempo la scrittrice ha trasformato il suo profilo social in un angolo in cui racconta storie di vita vera e in cui, con grande sincerità, affronta temi spesso anche molto delicati. Fra gli ultimi post spicca quello dedicato a Claudio Santamaria, grande amore della sua vita. “La prima volta non fu quando ci spogliammo – ha scritto -, ma qualche giorno prima, mentre parlavi sotto un albero. Sentivo zone lontane del mio corpo che tornavano a casa. (Franco Arminio)”.

Un post toccante che racconta, meglio di qualsiasi altra cosa, il legame profondo che esiste fra l’attore e la giornalista. Una unione che sembra scritta nel destino, visto che Francesca e Claudio erano solo dei ragazzini quando si incontrarono per la prima volta, ballando un romantico lento. “Io avevo 11 anni, Claudio 16 – ha ricordato lei tempo fa sulle pagine di F -. Mi ha invitata a ballare durante una serata in un villaggio vacanze sul mare, a Policoro. Entrambi infatti siamo originari della Basilicata e Claudio d’estate da Roma tornava al paese per le vacanze […] Non mi sono mai dimenticata il sorriso di quel ragazzo romano. Difficile che lo sia stato per lui, ero molto più piccola, una bambina. Ma recentemente mi ha confessato che era rimasto colpito dal mio sguardo. Anche se nelle estati successive non ci siamo più considerati, lui era preso dai videogiochi”.

Il loro amore, così folle e travolgente, è riuscito a superare tante difficoltà. Non solo i pettegolezzi e le critiche, ma anche il dolore dell’aborto, raccontato con coraggio dalla stessa Francesca su Instagram. Nel maggio del 2019 la giornalista aveva condiviso la sofferenza per quel bambino tanto desiderato e mai nato. “Non seppellirò mai questa fase di vita – aveva spiegato -, ma camminerò a testa alta sapendo che la forza che abbiamo noi donne è infinitamente più grande dei ritocchi e della superficialità che vogliono imporre”. Al suo fianco Claudio Santamaria, che non l’ha mai lasciata sola e che ha confermato, anche nelle difficoltà, di essere la sua anima gemella.