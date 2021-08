Melissa Satta, ritorno di fiamma col calcio: la nuova avventura a Sky Sport

editato in: da

Melissa Satta è stata confermata come presenza fissa durante la stagione calcistica 2021/2022 su Sky Sport. Una nuova ed elettrizzante avventura si prospetta per la showgirl sarda ed ex Velina di Striscia la Notizia. La Satta ha già commentato l’esperienza su Sky Sport, dove sarà presente alla trasmissione Sky Calcio Club con Fabio Caressa alla sera, oltre a condurre il programma Goal Deejay.

Quello verso il calcio, per Melissa è un ritorno di fiamma graditissimo. Nel corso della sua intervista ad Adnkronos, durante la presentazione dei palinsesti Sky Sport, ha detto di essere felicissima e piuttosto emozionata. “Anche se faccio televisione da 17 anni, ogni volta che nasce qualcosa di nuovo è veramente emozionante. Sono un po’ agitata perché entro in una famiglia super unita e super preparata“.

La Satta è sempre stata un’appassionata di calcio, sin da bambina. Pertanto, si capisce bene la sua emozione di tornare a uno dei primi amori, fare il lavoro dei propri sogni. “Sky e Sky Sport sono per me i numeri uno: è un onore e devo entrare un po’ anche in punta di piedi, perché da loro posso solo imparare“.

Nonostante comunque abbia alle spalle una lunga carriera televisiva e non sia assolutamente impreparata in fatto calcistico, la Satta ha preferito annunciare l’esperienza in modo umile e posato. “Sono carichissima e sicura che andrà alla grande. Dopotutto, di calcio sono appassionata”. Sarà dunque per lei un piacere prendere parte a questo viaggio. Dal lavoro all’amore, per Melissa è un bel periodo, pieno di cose belle. Per il momento, la showgirl è legata a Mattia Rivetti, un imprenditore e nipote di Carlo Rivetti, con cui ha ritrovato il sorriso e il desiderio di creare un futuro pieno d’affetto.

“Da ragazzina giocavo in serie C, quindi l’ho anche vissuto. Poi ho avuto un calciatore in famiglia e ho un bambino che è appassionato di calcio. Quindi, si può dire che l’ho sempre respirato”. La fine della storia d’amore con Kevin-Prince Boateng è stata piuttosto chiacchierata, ma Melissa ha tenuto a ribadire che continua a esserci un forte legame di rispetto, anche e soprattutto per evitare che il figlio – Maddox Prince Boateng – possa subirne le conseguenze.