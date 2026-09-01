Notte di paura per Max Laudadio, finito in ospedale dopo lo scontro con uno uomo che si è introdotto a casa sua. Come sta oggi l'inviato di "Striscia la Notizia"

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IPA Max Laudadio

Per Max Laudadio, quest’anno, il compleanno è stato un giorno da dimenticare, seppur non sarà facile. Nella notte tra il 30 e il 31 agosto, proprio mentre si concludevano i celebramenti in famiglia per i suoi 55 anni, un uomo, probabilmente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, si è introdotto nel giardino della sua abitazione ed è scoppiato uno scontro. Laudadio è stato costretto a recarsi in ospedale per accertamenti.

L’aggressione nel giardino di casa

Max Laudadio si trovava nella sua casa di Cuasso al Monte, in provincia di Varese, assieme a degli amici. Era la notte tra domenica 30 e lunedì 31 agosto, il giorno del suo 55esimo compleanno. Un uomo, noto nella zona per problemi di tossicodipendenza, si è introdotto nel giardino della sua abitazione. Secondo le prime ricostruzioni dell’incidente, Laudadio ha deciso di affrontare personalmente l’intruso e l’incontro è degenerato in uno scontro fisico.

Nella colluttazione è stato coinvolto anche un giovane amico di Laudadio che si trovava con lui. L’ex inviato di Striscia la Notizia ha riportato ferite che hanno reso necessario il ricovero in ospedale. Laudadio è stato accompagnato all’istituto sanitario di Circolo di Varese per effettuare degli accertamenti, e sta ancora svolgendo dei controlli. Niente paura, però, lui stesso ha rassicurato con una storia su Instagram: “Sto bene un po’ ammaccato”.

La situazione è abbastanza delicata da richiedere anche l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per ricostruire le dinamiche di quanto accaduto e le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti.

Le disavventure di Max Laudadio

Purtroppo, non è la prima volta che Max Laudadio si trova vittima di violente aggressioni. Già in passato era stato colpito, in quell’occasione a causa del suo lavoro di inchiesta per Striscia la Notizia. Nel settembre 2022 l’inviato del tg satirico fu picchiato dal fratello di una donna autrice di una truffa riguardante i pagamenti dei parcheggi pubblici nella zona di Varese. Laudadio fu preso a calci e pugni, l’operatore che era con lui fu colpito al volto da un bastone di metallo.

Nel 2025 Laudadio fu vittima di una seconda aggressione, stavolta a Padova. Lui e la sua troupe furono colpiti con un tubo di metallo da uno dei tre giovani coinvolti nel mercato nero di scambio oro, su cui la squadra di Striscia stava indagando. Braccio fratturato per il cameraman, nessuna grave ferita per l’inviato.

La nuova vita dell’inviato di Striscia

Max Laudadio è stato uno dei volti storici di Striscia la Notizia, inviato della trasmissione di Antonio Ricci per oltre vent’anni. Ha scelto di allontanarsi dai riflettori già prima che il tg venisse cancellato dai palinsesti Mediaset – seppur senza alcun annuncio ufficiale. Lasciata la caotica Milano, Laudadio vive una vita tranquilla nel comune varesotto di Cuasso al Monte, di cui la moglie Loredana Bonora è sindaca.

Oggi è a capo di una realtà impegnata nella realizzazione di progetti d’impatto sociale per le imprese e nella sensibilizzazione verso una comunicazione etica. È molto attivo anche nel volontario, membro di associazioni e coinvolto in progetti di sostegno alle fragilità sul territorio.