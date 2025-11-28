Striscia la Notizia, Max Laudadio e Stefania Petyx lasciano il programma

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Max Laudadio e Stefania Petyx lasciano Striscia la Notizia. I due storici inviati del programma hanno deciso di voltare pagina, dedicandosi a nuovi progetti e abbandonando lo show di Antonio Ricci. La scelta è stata annunciata sui social da entrambi e nella stessa giornata.

Max Laudadio e Stefania Petyx, addio a Striscia la Notizia

Sul suo profilo Instagram, Max Laudadio ha pubblicato un post in cui si congeda da Striscia la Notizia, svelando di voler lasciare spazio a nuove avventure professionali.

“Oggi chiudo una pagina importante della mia vita – ha scritto -. Dopo tanti anni, lascio Striscia la Notizia. È stato un viaggio intenso, una casa che mi ha fatto crescere come uomo e come professionista. Ho incontrato persone straordinarie, ho raccontato storie che mi hanno cambiato e ho cercato, ogni giorno, di essere utile a chi non aveva voce. Arriva il momento in cui senti che è giusto fare un passo nuovo”.

“Con gratitudine, rispetto e un po’ di emozione, apro una nuova porta della mia vita professionale – ha concluso -. Non porto via nulla. Porto tutto con me. Nei prossimi giorni vi racconterò il progetto a cui sto lavorando e che desidero condividere con voi. Grazie, davvero. Max”.

Non solo Max Laudadio, a lasciare Striscia la Notizia c’è anche un altro personaggio molto amato. Si tratta di Stefania Petyx, nello show da ben 21 anni e conosciutissima per via del suo dolce bassotto. “È stata una parte fondamentale della mia vita, questa esperienza mi ha profondamente cambiata – ha spiegato Stefania, parlando della sua carriera a Striscia la Notizia -, ma oggi sento che è arrivato il momento di iniziare una nuova fase. Una fase che affronterò con la stessa passione, la stessa attenzione e lo stesso rispetto per le persone e per le storie che incontrerò”.

Il ritorno di Striscia la Notizia in prima serata

Dopo una lunga assenza, Striscia la Notizia riapproda in prima serata, riportando sul piccolo schermo un mix vincente e collaudato di satira, inchieste e leggerezza. Elementi che hanno reso la trasmissione un cult per i telespettatori.

Alla conduzione del nuovo ciclo serale ci sarà la coppia storica composta da Ezio Greggio e Enzo Iacchetti, volti simbolo del programma, scelti per guidare le puntate speciali in prime time. Accanto a loro, spazio a nuovi servizi, rubriche e al contributo dei cittadini che continuano a inviare segnalazioni da ogni angolo d’Italia. L’appuntamento è per gennaio 2026 con ben cinque appuntamenti in prime time.

Un grande cambiamento per lo show che, secondo quanto svelato, sarebbe stato voluto sia da Mediaset che da Antonio Ricci, creatore della trasmissione. “L’importante evoluzione del prime time è stata voluta in totale sintonia da Mediaset e da Antonio Ricci”, si legge in una nota.

“La squadra di autori e la produzione sono già al lavoro su un’edizione che, al 37° anno di programmazione, offrirà al pubblico contenuti inediti, mantenendo i codici e quello stile inconfondibile che hanno fatto di Striscia la Notizia uno dei programmi più longevi e amati della televisione italiana”, spiegano ancora.