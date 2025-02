Striscia la Notizia, Max Laudadio aggredito insieme alla troupe: come sta

Fonte: IPA Max Laudadio

Nella giornata di ieri, venerdì 31 gennaio, l’inviato Max Laudadio e la troupe di Striscia la Notizia si sono ritrovati nel bel mezzo di una lezione non richiesta sulla legge della strada. A Padova, nei pressi della stazione, stavano cercando di fare luce sul mondo opaco dei compro oro abusivi, ma tre ragazzi—colti in flagrante a trafficare con metalli preziosi senza troppi complimenti—non hanno gradito il fuori programma. Una situazione che è degenerata in fretta, con i toni che sono passati dal nervosismo all’attacco fisico in un battito di ciglia.

Negli anni, Striscia ci ha abituato a scene simili, ma è sempre spiacevole quando accadono. Questa volta, un membro della troupe ha riportato una frattura al gomito.

Max Laudadio aggredito, dalle parole ai colpi

Bastano pochi istanti perché la tensione diventi qualcosa di più. Laudadio prova a parlare con il gruppetto, ma il clima si fa pesante. Minacce, spintoni e poi la mossa che trasforma il confronto in un’aggressione vera e propria. Uno dei ragazzi infila le mani in un cestino, tira fuori un tubolare di ferro e lo scaglia contro il cameraman. Un colpo secco, un braccio che cede, una frattura che significa trenta giorni di gesso. Tutto sotto gli occhi di chi era lì solo per raccontare i fatti.

Il cameraman coinvolto nell’aggressione che ha riportato una frattura al gomito, sta bene, anche se ingessato. Attualmente, sta seguendo le cure necessarie per il recupero, tra dolore e frustrazione per un episodio che avrebbe dovuto concludersi con qualche ripresa di routine e non con un braccio immobilizzato. Max Laudadio invece sembra non aver riportato, fortunatamente, lesioni fisiche.

Le conseguenze per gli aggressori

I tre protagonisti della spedizione punitiva, due minorenni e un maggiorenne con una fedina penale tutt’altro che immacolata, sono stati identificati e raggiunti dalle misure di sicurezza. Per loro, Daspo urbano con obbligo di allontanamento dalla città e avvisi orali.

Max Laudadio: oltre vent’anni di inchieste sul campo

Max Laudadio è un veterano del programma superato forse solo dal re dei tapiri, Valerio Staffelli. Infatti, si occupa di inchieste per il programma da circa vent’anni. Da quando è entrato a far parte di Striscia la Notizia nel 2003, ha portato in televisione un sottobosco di truffe, malaffare e traffici nascosti che molti avrebbero preferito ignorare. Ha messo il naso nei compro oro clandestini, ha smascherato il racket del caffè, ha raccontato il giro di denaro sporco che scorre tra le slot machines e ha tirato fuori dal fango le storie di senzatetto usati come pedine per frodi finanziarie.

Non si è mai fermato, anche quando la tensione si è trasformata in minaccia e la minaccia in aggressione. Le botte non lo hanno scoraggiato, le intimidazioni neanche. La storia di Padova è solo l’ultimo capitolo di un libro che Laudadio scrive da tempo con la stessa incrollabile ostinazione: raccontare la realtà, anche quando fa non metaforicamente male.