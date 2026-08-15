Massimo Boldi ricoverato dopo una brutta caduto a Forte dei Marmi: come sta

Preoccupa la situazione di Massimo Boldi, ricoverato in ospedale dopo una brutta caduta a Forte dei Marmi. L’attore, icona della filmografia italiana, stava facendo una passeggiata con alcuni amici, quando, inciampando, è caduto. Secondo quanto riportato Boldi avrebbe picchiato la testa. Una volta chiamati i soccorsi il comico è stato portato in ospedale per alcuni accertamenti.
Brutta caduta per Massimo Boldi, cosa è successo
Nella serata di giovedì 13 agosto, intorno alle 17, Massimo Boldi stava camminando in via Giuseppe Spinetti, a Forte dei Marmi con alcuni amici. All’improvviso, l’attore è inciampato, cadendo. Non è chiaro se l’incidente sia avvenuto a seguito di un inciampo e di un malore. Boldi però, cadendo, ha battuto la testa, spingendo i presenti a chiamare immediatamente i soccorsi.
I primi ad prestare aiuto sono stati gli amici e lo staff del bar Caffè Principe, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. I sanitari del 118, giunti sul posto, hanno trasportato l’attore in codice giallo all’ospedale Versilia. Successivamente, a scopo precauzionale e per via del trauma cranico riportato, i medici hanno disposto il suo trasferimento al nosocomio di Livorno. L’attore è attualmente sottoposto agli esami clinici di rito, ma le sue condizioni generali non sembrano destare particolari preoccupazioni.
Ancora non ci sono stati aggiornamenti o commenti da parte della famiglia, in particolare delle tre figlie dell’attore, che, probabilmente preoccupate, attendono di avere certezze sulle cause della caduta del padre 81enne.
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