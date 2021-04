Maurizio Costanzo si racconta: “Maria è la mia perla”

editato in: da

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, 25 anni di matrimonio: la loro love story

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi sono una coppia molto longeva del mondo dello spettacolo: insieme da trent’anni ed entrambi presenze ormai irrinunciabili del piccolo schermo. Anche del loro rapporto ha parlato Maurizio Costanzo in un’intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna.

Carriera, con i successi che il giornalista e conduttore ottiene ancora oggi, ma anche vita privata parlando dei figli (dei quali ha affermato di essere “Molto orgoglioso”) e di Maria sposata ad agosto del 1995, ma conosciuta alcuni anni prima.

Proprio di lei Maurizio Costanzo ha detto: “La donna della mia vita, nella mano della quale vorrei morire. Era in macchina con me la notte dell’attentato (avvenuto nel 1993 in via Ruggero Fauro, vicino al Teatro Parioli, ndr). Maria è anche la mia perla come talent scout. La mia più esaltante scoperta. Lei non voleva saperne di fare televisione”.

Ma poi la storia insegna che Maria De Filippi di televisione ne ha fatta e ne continua a fare tanta, collezionando sempre grandissimi successi, tra gli ultimi quelli con C’è posta per te e con Amici, di cui sta andando in onda la ventesima edizione. Ma sono numerose le trasmissioni che portano la firma della De Filippi.

E in merito ai sentimenti che provano l’uno per l’altra, alla domanda “è sempre amore?” nell’intervista a Diva e Donna Maurizio Costanzo ha risposto: “Assolutamente. Tanta amicizia e solidarietà reciproca, che poi fanno parte dell’amore. Lei non dimentica quello che ho fatto per lei. Ci unisce anche la stessa ipersensibilità per gli animali”.

Sono 25 gli anni di matrimonio che hanno recentemente festeggiato Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, una coppia solida e un’unione tra le più belle del mondo dello spettacolo.

Costanzo nel corso dell’intervista ha parlato anche di Enrico Vaime, storico autore e suo grande amico e recentemente scomparso: “Mi manca. Mi mancano molto le chiacchierate con lui. È la persona più ironica che abbia conosciuto”, ha spiegato.

Dal punto di vista lavorativo Maurizio Costanzo è andato in onda fino al 28 aprile con il Costanzo Show, che ha ottenuto un grandissimo successo, il talk show è uno dei programmi storici della televisione (in onda dal 1982 con alcune interruzioni) ed è arrivato alla sua 39 esima stagione. Ma non si ferma: infatti sarà presto impegnato con la radio: dal 3 maggio sarà infatti su Radio 101 con Facciamo finta che va in onda dalle 20 alle 21 insieme a Carlotta Quadri