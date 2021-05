Maurizio Costanzo: Maria De Filippi, gli altri matrimoni e un errore

editato in: da

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, 25 anni di matrimonio: la loro love story

Maurizio Costanzo è uno dei personaggi televisivi più amati di sempre. Una vita trascorsa tra redazioni e tv, una carriera iniziata sin da giovanissimo e, per sua stessa ammissione, “nata sugli inciampi nella fortuna”.

Nell’ultima intervista pubblicata su 7, il settimanale del venerdì del Corriere della Sera, Costanzo si è raccontato a cuore aperto, con la schiettezza e quel sense of humour che da sempre lo contraddistinguono. “Quarant’anni e quasi 55.000 ospiti intervistati“, questo il bilancio di una storia professionale longeva e davvero invidiabile, culminata nella riedizione del sempiterno Maurizio Costanzo Show, andato in onda fino allo scorso 28 aprile ottenendo un enorme successo.

Maurizio Costanzo ha raccontato dei suoi esordi, della giovinezza con mamma Jole e della sua mania per le tartarughe, che colleziona da una vita perché è “un animale che va piano ma arriva sempre dove vuole”. Ma ovviamente nel racconto non poteva mancare la sua Maria (De Filippi), la donna che ha sposato nell’agosto 1995 e dalla quale non si è mai più separato.

Un bel traguardo, vista la vita sentimentale intensa e turbolenta che ha alle spalle. Quello con Maria De Filippi, infatti, non è stato il primo matrimonio ma il quarto. Il giornalista dapprima ha sposato Lori Sammartino, per l’esattezza negli anni Sessanta e allora la loro relazione diede molto scandalo. Lori aveva 39 anni mentre Costanzo ne aveva 25 e una simile differenza d’età ai tempi non era concepibile (purtroppo talvolta non lo è ancora oggi).

Le seconde nozze sono state con la giornalista e scrittrice Flaminia Morandi, dalla quale ha avuto i due figli Camilla, nata nel 1973 e che oggi lavora come sceneggiatrice per la Rai, e Saverio, nato nel 1975 e affermato regista di film e serie tv. Dopo la separazione dalla seconda moglie, con la quale è rimasto in ottimi rapporti, Maurizio Costanzo ha avuto una lunga relazione con Simona Izzo, regista e ormai da tanti anni moglie di Ricky Tognazzi.

Prima di incontrare la donna della sua vita, il giornalista infine si è sposato per la terza volta nel 1989 con la conduttrice tv Marta Flavi, ma il matrimonio è durato ben poco (si sono separati nel 1990 e hanno divorziato nel 1994). Nella lunga intervista al Corriere, Maurizio Costanzo ha ammesso che “c’è un capitolo nel quale non si riconosce”, ma senza specificare quale. Anzi, la sua risposta è stata decisamente netta: “Non lo dirò nemmeno sotto tortura”.

Potrebbe trattarsi della “lunga storia con una donna gelosissima“, che “frugava nelle tasche, cercava numeri di telefono” e che ha definito “un’ossessione”, come da lui stesso accennato nell’intervista. Qualunque sia questo “capitolo” da dimenticare, ormai la vita del giornalista da ben 35 anni è segnata dalla presenza di Maria De Filippi, con la quale ha recentemente festeggiato 25 anni di matrimonio. Una coppia solida e tra le più belle del mondo dello spettacolo, unita da un grande sentimento oltre che dalle passioni in comune.

“Ho sempre sperato di avere un’unione duratura, di condividere un’esistenza. Non rinnego il passato, la vita va vissuta per quella che è. Per fortuna ho incontrato Maria. Più di una fortuna. Molto, molto di più”, ha detto al Corriere. Oggi Maurizio Costanzo è felice con Maria e sempre più orgoglioso dei suoi figli, Saverio e Camilla.

Ma un occhio di riguardo va all’ultimo arrivato in casa Costanzo, il giovane Gabriele, figlio che ha adottato insieme a Maria De Filippi strappandolo da un’infanzia in orfanotrofio. “Lui lavora con Maria, sono unitissimi – ha raccontato al Corriere -. Gabriele rafforza il mio profondissimo rapporto con Maria. Ricordo ancora la mia commozione quando, avrà avuto dodici anni, mi chiamò “papà” per la prima volta. All’inizio è una paternità diversa. Poi diventa uguale all’altra, a quella naturale. Ritengo il suo arrivo un miracolo“.