Giovanissimo e già lanciato nel mondo dello spettacolo con una delle serie televisive più amate: Mattia Teruzzi è la nuova star di Don Matteo 13. Nella fiction Rai interpreta il personaggio di Federico Limoni, 17 anni (proprio come lui).

Chi è Mattia Teruzzi, la nuova star di Don Matteo 13

Mattia Teruzzi è un giovane talento della recitazione, ha solo 17 anni (a quanto pare è nato nel 2005) ma ha già ottenuto un ruolo in un progetto importante. Don Matteo, infatti, è una serie tv molto longeva tanto da arrivare alla 13esima stagione. Ed è proprio durante questi nuovi episodi che i telespettatori lo possono conoscere nel ruolo del suo coetaneo Federico Limoni.

Sul profilo Instagram ufficiale della serie tv il personaggio viene presentato con dovizia di particolari, tra le tante cose al riguardo si può leggere: “Federico Limoni ha solo 17 anni, ma il temperamento di chi sembra averne molti di più. È difficile capire cosa passi per la testa di questo ragazzo, almeno fino a quando non dà sfogo alla sua rabbia e a tutto il dolore che si porta dentro. Federico è arrabbiato, impulsivo, sempre sul punto di esplodere. Ma perché è diventato così? Cosa si porta dentro?”. Domande, queste, alle quali si potrà rispondere guardando la fiction Rai.

Il curriculum artistico di Mattia Teruzzi racconta che dal 2019 a oggi si sta formando all’interno della scuola Accademia 09, la partecipazione a Don Matteo 13 per lui è il primo progetto televisivo. Tra le sue passioni il curriculum riporta basket, nuoto, pattino sia sul ghiaccio che roller, sci, equitazione e pugilato. Quindi a quanto pare Mattia è molto sportivo. Inoltre sa suonare il pianoforte, cantare ed è preparato sia in danza moderna che in quella acrobatica.

Presente sui social, il giovane attore per il momento ha un piccolo profilo Instagram che crescerà sicuramente grazie a questa esperienza televisiva importante e al suo talento. Sulla sua bacheca ci sono alcuni scatti sia riguardanti il lavoro (lo si può vedere in una foto a teatro per l’Amleto), che la vita di tutti i giorni. Ultime foto, due che lo ritraggono di spalle insieme al nuovo protagonista della serie: Raoul Bova. Se si scorre lo si può vedere anche insieme a Terence Hill sul set, in un bellissimo scatto in bianco e nero.

Don Matteo 13, la stagione della svolta

Si potrebbe dire che la tredicesima stagione della serie tv Don Matteo sia quella della svolta, soprattutto perché è quella in cui gli spettatori dovranno salutare il personaggio interpretato da Terence Hill per 22 anni. In una sorta di passaggio di testimone con Raoul Bova, lo si può ammirare fino alla quinta puntata.

La nuova stagione è partita il 31 marzo e sta facendo ottimi numeri: dopo il debutto da record ma con polemica, anche la seconda puntata è andata benissimo. Ed è stato proprio durante questo secondo episodio che ha fatto il suo debutto Mattia Teruzzi attirando l’attenzione su di sé e sul personaggio che interpreta. Un ottimo inizio di carriera per un giovane attore che, senza dubbio, farà parlare di sé e del suo talento.