Massimo Ghini ospite a Io e Te, le parole per la figlia Camilla: “Ne sono orgoglioso”

Non è un segreto: Massimo Ghini è molto orgoglioso della sua primogenita Camilla Ghini.

L’attore ha rilasciato un’intima intervista a Io e Te, programma condotto da Pierluigi Diaco insieme a Katia Ricciarelli e Santino Fiorillo.

Reduce dal successo di Vivi e lascia vivere, fiction Rai nella quale Massimo ha recitato al fianco di Elena Sofia Ricci, l’artista poliedrico ha regalato al pubblico a casa momenti di complicità, nei quali ha raccontato pezzi della sua vita e condividendo diverse curiosità.

In particolare, Massimo ha spiegato come la sua famiglia non fosse stata tipicamente tradizionale, per via della separazione dei genitori. Il suo dolore non veniva compreso al tempo, anzi lo stesso attore ha rivelato di essere stato bullizzato proprio per l’assenza del padre.

I miei genitori si sono separati quando avevo tre anni. All’epoca le famiglie allargate non erano viste di buon occhio. Oggi è diverso. I compagni di scuola e gli insegnanti mi facevano sentire diverso. Ho provato la solitudine. Il libretto delle giustificazioni lo firmava mia madre, ma a scuola erano continui rimproveri. Non era accettato. Così ho iniziato a mentire, falsificavamo la firma di mio padre, anche se lui non abitava più con noi.

Dopo aver parlato di questo doloroso aspetto della sua infanzia, Ghini ha dedicato dei dolci pensieri nei confronti dei suoi figli maggiori, Camilla e Lorenzo. I due ragazzi sono gemelli e sono nati nel 1994 dal matrimonio con Federica Lollai, sua seconda moglie.

Il conduttore Pierluigi ha fatto notare all’attore la bravura di sua figlia Camilla, confidando di averla sentita durante dello zapping radiofonico. A questa affermazione, l’attore ha risposto fiero “Ne sono orgoglioso”, sfoggiando un sorriso trionfante.

Camilla Ghini ha 26 anni ed è conosciuta dal pubblico televisivo in qualità di assistente di Forum. Dal 2016 fa parte degli assistenti della conduttrice Barbara Palombelli, insieme a Sofia Odescalchi e Paolo Ciavarro.

Camilla è la prima tra i figli di Ghini a tentare la carriera nel mondo dello spettacolo, e ha anche provato a fare l’attrice nella fiction Raccontami, al fianco del padre. Massimo però ha subito specificato che il sogno della figlia è quello di fare la conduttrice, e non l’attrice.

Non mancano le parole di supporto per il figlio Leonardo e gemello di Camilla, che da poco si è diplomato alla scuola di arte drammatica, step fondamentale che, ha confessato l’attore, lui non ha potuto raggiungere perché è stato bocciato all’esame di ammissione.

L’orgoglio che Massimo prova per i suoi primogeniti è il frutto di una dolorosa separazione: la love story con Federica si è conclusa nel 1995, tanto che l’attore ha dovuto abbandonare il tetto che condivideva con i figli che all’epoca avevano soli 10 mesi di vita. Nonostante ciò, Massimo non ha mai rinunciato all’amore per Camilla e Lorenzo. A tal proposito, in un’intervista a Vanity Fair ha confidato: “Per la separazione dalla mia seconda moglie, ho dovuto combattere.”

Ghini, dunque, si è risposato per la terza volta (la sua prima moglie è stata la collega Nancy Brilli), ritrovando l’amore con Paola Romano, dalla quale ha avuto altri due figli, Margherita e Leonardo.