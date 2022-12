Massimiliano Gallo, Shalana Santana: la vera e bellissima moglie di Vicenzo Malinconico

Fonte: Getty Images Massimiliano Gallo e la moglie Shalana Santana

Massimiliano Gallo, l’amatissimo Vincenzo Malinconico protagonista dell’omonima serie targata Rai, ha sposato la collega Shalana Santana, modella e attrice con cui il 54enne napoletano fa coppia fissa da oltre sette anni. Lo scorso 3 dicembre, i due attori hanno coronato il loro sogno d’amore con una cerimonia intima ed emozionante. Ma chi è Shalana?

Massimiliano Gallo e l’amore per la moglie Shalana

Tra loro è stato un vero colpo di fulmine. La scintilla dell’amore è scattata durante una cena, nel 2015. Da quel giorno, Massimiliano Gallo e Shalana Santana sono diventati inseparabili. È bastato incrociare i propri sguardi e scambiarsi qualche battuta per innamorarsi. Per capire che, i due, erano fatti l’uno per l’altra.

“È una storia molto bella, e soprattutto è una persona che mi sta vicino – ha confidato Gallo in una recente intervista – E non è semplice quando inizi ad avere tutti questi impegni. C’è bisogno di una persona che ti sopporta, oltre che a supporto. È una persona che devo ringraziare, perché mi sta veramente vicino in un modo speciale”.

Chi è Shalana Santana

Shalana Santana è nata in Brasile il 23 aprile 1983. Ha mosso i primi passi nel mondo della moda e dello spettacolo sfilando per diverse griffe. Appena 20enne si è trasferta in Italia, prima a Milano, poi a Napoli, per raggiungere il compagno, il dentista Alessandro Lukacs, noto soprattutto per aver partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello. I due hanno un figlio, nato nel 2011. La loro storia è però naufragata pochi anni dopo la nascita del bambino.

Stanca di passerelle e sfilate, Shalana ha cominciato a frequentare palcoscenici di teatro e set cinematografici. Un ambiente che le ha dato tante soddisfazioni e che le ha permesso di incontrare l’amore della sua vita, Massimiliano Gallo.

La splendida modella e attrice brasiliana ha studiato recitazione presso la scuola di cinema La Ribalta, per poi comparire in famosissime fiction (da Il bello delle donne a Don Matteo) e in alcuni film (Ci devo pensare di Francesco Albanese, Arrivano i prof di Ivan Silvestrini, Free di Fabrizio Maria Cortese). A teatro, Shalana ha affiancato il marito in spettacoli di successo come Resilienza 3.0 e Stasera, punto e a capo!.

Le nozze (a sorpresa) con Massimiliano Gallo

Massimiliano Gallo e Shalana hanno mantenuto il massimo riserbo sulla loro lunga storia d’amore, ma anche sul matrimonio. I neo sposini hanno, infatti, sorpreso fan e colleghi informando, a nozze già celebrate, della loro unione. Un post su Instagram, accompagnato da un dolcissimo messaggio: “Volevamo scomparire per un attimo…Volevamo viverci questo momento in maniera completamente privata… E lo abbiamo fatto solo con i nostri figli. Adesso, ‘abboffateci’ di auguri…”, ha scritto l’attore di Vincenzo Malinconico a corredo dello scatto, preso d’assalto dall’affetto di molti amici famosi, da Stefano Di Martino a Mara Venier, da Caterina Balivo ad Antonella Clerici.

Per Massimiliano Gallo si tratta del secondo matrimonio. L’attore, classe 1968, figlio del grande Nunzio Gallo, è stato sposato con Anna, una donna lontana dal mondo dello spettacolo. Dalla loro relazione, nel 1997, è nata la figlia Giulia, alla quale l’artista napoletano è molto legato.