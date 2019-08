Pellegrinelli-Ramazzotti, famiglia riunita sui social per un giorno speciale

editato in: da

Lo avevano detto subito appena si erano lasciati, Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli. Nonostante la loro lunga storia d’amore sia finita ufficialmente da qualche settimana loro sono, e continueranno ad essere per sempre, una famiglia.

Non è un caso che, in occasione di un giorno davvero speciale, i due abbiano voluto pubblicare lo stesso pensiero, ognuno a modo suo, sul proprio profilo Instagram. L’occasione è il compleanno di Raffaella Maria, la prima figlia nata dall’amore tra il cantante e la modella. La bambina compie otto anni e mamma e papà, come è giusto, per un giorno, hanno pensieri solo per lei. I post su Instagram con cui i due genitori rendono omaggio al giorno della nascita della loro primogenita sono curiosamente ‘paralleli’, segno che una certa complicità e identità di vedute, tra i due rimane. La mamma posta le mani, il papà posta i piedi, ma quello che viene fuori dai messaggi, andando oltre le immagini, sono soprattutto due cuori che battono per la loro bambina.

Papà Eros Ramazzotti posta una foto del suo piede affiancato a quello della figlia su un bel prato verde e gli manda i suoi auguri scrivendo: “Auguri cucciola Raffa. Tanto amore.” E tanto amore è quello che riceve Raffaella anche dai fan di Eros che si uniscono agli auguri del suo orgoglioso papà.

Se Eros posta i piedi, mamma Marica un’ora prima pubblica uno scatto con le la mani: la sua e quella della sua bimba, unite e aperte una sopra l’altra con la didascalia “Infinite noi”, infinite come l’amore lega madre e figlia e che anche i follower della Pellegrinelli ovviamente premiano con tanti like e tanti commenti di auguri.

La modella posta la stessa bellissima foto anche sulle sue Instagram stories e spiega meglio l’immagine scrivendo, sotto un diluvio di stelline dorate: “Otto anni fa è nata Raffaella…E ha cambiato tutto.”

Il dolce contenuto nella stories di Marica viene rilanciato nelle sue anche dalla sorella maggiore di Raffaella, Aurora, figlia di Eros e di Michelle Hunziker che si unisce anche lei agli auguri e ai festeggiamenti per la sorellina. Il compleanno di Raffaella Maria quindi riesce a coinvolgere e a riunire tutta la famiglia. E non importa se mamma Marica e papà Eros non stanno più insieme, perché per Raffaella Maria e suo fratello, il più piccolo Gabrio Tullio, di quattro anni, loro ci saranno sempre, nei giorni speciali come i compleanni e, per accompagnarli e guidarli nella loro crescita, in tutti gli altri.