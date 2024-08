La mamma e la sorella di Mariah Carey, Patricia e Alison, sono morte nello stesso giorno durante il weekend: ad annunciarlo è la stessa Mariah Carey, il cui cuore è spezzato. L’artista ha spiegato che tutto è avvenuto per una tragica svolta degli eventi, ma si sente “fortunata” ad aver trascorso l’ultima settimana con sua madre prima che morisse. Non sono state rivelate, per il momento, le cause della morte.

Mariah Carey perde mamma e sorella nello stesso giorno

“Il mio cuore è spezzato”, così ha iniziato la nota affidata a People, una dichiarazione che nessuno si aspettava. “Ho perso mia madre lo scorso weekend. Purtroppo, mia sorella ha perso la vita nello stesso giorno. (…) Apprezzo l’amore, il supporto e il rispetto di tutti per la mia privacy in questo momento”.

Un dramma senza fine per Mariah Carey, che in passato aveva ammesso di avere avuto un legame difficile con entrambe. Nella nota non sono stati condivisi ulteriori dettagli: rimangono sconosciute le cause della morte e non è chiaro quando la Carey ha visto per l’ultima volta la sorella Alison.

Chi era Patricia, la mamma di Mariah Carey: la relazione difficile

Patricia, la mamma di Mariah Carey, era sposata con Alfred Roy Carey: cantante lirica e vocal coach formata alla Juilliard, la coppia ha avuto Alison, Mariah e Morgan. Hanno divorziato quando l’artista aveva 3 anni. Da lei la Carey aveva ereditato il talento vocale, ma il loro legame è sempre stato complicato. Nel 2020, nella sua autobiografia – The Meaning of Mariah Carey – aveva raccontato nel dettaglio quel rapporto complesso, non privo di sfide.

“Come molti aspetti della mia vita, il viaggio con mia madre è stato pieno di contraddizioni. Non è mai stato solo bianco e nero, è stato un intero arcobaleno di emozioni”. La relazione, descritta con dovizia di particolari nel libro, è stata definita “una corda spinosa di orgoglio, dolore, vergogna, gratitudine, gelosia, ammirazione e delusione”. Quell’amore complicato, che ha legato il cuore della Carey alla mamma fino alla fine, non è mai svanito a causa dei contrasti. “Nonostante tutto, credo abbia fatto davvero del suo meglio”.

Chi era Alison, la sorella di Mariah Carey

Sempre all’interno della sua autobiografia, la Carey aveva spiegato di avere una relazione non facile anche con la sorella Alison, tanto da aver scritto “emotivamente e fisicamente, per me è più sicuro non avere alcun contatto“. Ex tossicodipendente, è stata una senzatetto a lungo: quando la Carey aveva 12 anni, la sorella aveva tentato di drogarla, provocandole ustioni di terzo grado. La cantante non ha mai fatto mistero della sua infanzia “tumultuosa”, raccontando di aver subito diversi abusi da parte dei suoi fratelli.

La relazione con Alison (e anche con Morgan) non è affatto migliorata con il tempo: quando è diventata famosa, la famiglia l’ha trattata “come un bancomat con la parrucca”. Dichiarazioni forti che hanno spinto Alison e Morgan a fare causa a Mariah, per averle intenzionalmente inflitto “stress emotivo”; in seguito, Alison, nel 2020, ha fatto causa alla madre, dopo averla accusata di abusi subiti durante l’infanzia.