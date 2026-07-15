Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Maria Grazia Cucinotta

La famiglia è ciò che conta di più per Maria Grazia Cucinotta. Più del successo, dalla fama, del denaro e dell’ambizione. La vera ricchezza, per l’attrice siciliana è l’affetto dei suoi cari, quello della mamma in particolare. In occasione del 97esimo compleanno di Antonietta, Maria Grazia la festeggia in grande, anche sui social, e arriva una valanga di auguri vip.

I 97 anni di mamma Antonietta

È uno scatto semplice, come se ne vedono tanti, quello condiviso su Instagram da Maria Grazia Cucinotta. Il glamour non trova spazio in quello che si offre agli occhi dei follower come un momento di felicità spontanea e semplice. L’attrice si mostra nella casa di famiglia, di fronte al tavolo su cui svetta una grande torta di cioccolato. Dietro dei palloncini simboleggiano il 97 in numeri dorati. Al suo fianco il fratello Gaetano e, stretta nel caldo abbraccio dei figli, mamma Antonietta.

La signora celebra un compleanno a dir poco importante e sulla sua torta spuntano ben 97 candeline. La figlia, dopo la calorosa festa in famiglia, la festeggia anche sui social, lanciandole un toccante messaggio. “E sono 97 vita mia, – scrive l’attrice – il regalo più bello della vita averti ancora qui, festeggiarti e coccolarti”.

“Gli anni passano e il tempo che resta diventa sempre più prezioso, un dono d’amore ogni giorno” prosegue il messaggio, che si conclude con un semplice ma ricco di significato “Ti amo mammuzza mia, buon compleanno”.

Agli auguri della figlia si aggiungono quelli degli utenti del web, e anche di qualche famosissimo. Simona Ventura e Vittoria Belvedere hanno risposto all’unisono con un “che meraviglia”, al quale si sono accodate Rosanna Banfi, Giusy Versace e Orietta Berti.

L’amore per la famiglia di Maria Grazia Cucinotta

Il legame tra Maria Grazia Cucinotta e il genitore è profondo. In una recente intervista rilasciata a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, l’attrice aveva confessato: “Mia mamma è bella tosta, ma arrivare a casa e sentirsi ancora figlia è bello, è una fortuna. Mi emoziona e ancora oggi non ci credo. Ritrovarmi a 57 anni con la mamma ancora accanto mi fa sentire fortunata e mi rende felice”. Un rapporto ancora più importante da quando Angelo, il papà di Maria Grazia, è scomparso nel febbraio 2014, aveva 91 anni.

A Storie di donne al bivio, la trasmissione di Monica Setta, Maria Grazia raccontò: “Sia lui che mamma hanno fatto un lavoro meraviglioso: hanno cresciuto quattro figli con uno stipendio e con noi c’era anche nonna. Mia mamma amministrava tutto”. Un’infanzia semplice, ma ricca d’amore: “Ero felice anche quando non avevo niente. Poi logicamente ti abitui al benessere, che ti dà alla testa. Ma io ho vissuto sempre con i piedi per terra. Poi ho fatto tanti regali… Volevo vedere tutti felici, vivo della felicità degli altri. Per le persone che amo ci sono”.

Oggi l’attrice messinese ha costruito una nuova famiglia al fianco di Giulio Violati, padre della figlia Giulia, ma resta legatissima alle proprie origini. Alla mamma, ma anche ai fratelli, perché, così come da lei stessa sottolineato, “l’amore di una sorella è infinito”.