Maria Elena Boschi su Instagram al battesimo del nipote

Maria Elena Boschi: foto private, love story, look e indiscrezioni

Maria Elena Boschi prove da mamma al battesimo del nipotino Pier Andrea.

L’ex ministro ha pubblicato una dolcissima foto sul suo profilo Instagram che la ritrae mentre tiene tra le braccia il bebè. La Boschi sorride con tenerezza al piccolo che si vede solo di spalle e commenta:

Ieri Pier Andrea, il mio nipotino, ha ricevuto il #battesimo. Gioia grande per tutti noi. Oggi si riparte, buona settimana e buon lavoro a tutti.

Maria Elena è molto bella, con un abito verde, mentre coccola il nipotino. E in migliaia si precipitano a farle i complimenti e gli auguri per una giornata speciale:

Che bella zia

E poi:

Che zia meravigliosa

Qualche settimana fa, la Boschi aveva già incantato i fan con un primo piano mozzafiato e ora piace sempre più in veste di tenera zia. Ma le ore tranquille trascorse al battesimo di Pier Andrea sembrano già un lontano ricordo. Infatti, l’ex ministro è stata coinvolta in una polemica dai toni accesi con la senatrice M5S Paola Taverna.

Le due donne sono state protagoniste di un pesante botta e risposta su Twitter e proseguito su Facebook iniziato con un messaggio della Boschi a commento dell’ad di Fincantieri Giuseppe Bono, l’11 luglio scorso:

L’ad di Fincantieri dice che mancano 6mila ragazzi per fare lavori manuali, come il saldatore. E lui è pronto ad assumerli. Forse il Governo dovrebbe concentrarsi su questo anziché sul reddito di cittadinanza. I ragazzi hanno diritto a trovare un lavoro, non a ricevere un sussidio.

L’osservazione della Boschi non è stata gradita da Taverna che le ha consigliato: “Di inviare il cv come saldatrice”. La replica non si è fatta attendere, nonostante le ore liete del battesimo:

Non troverei nulla di male a fare il saldatore. Nella prossima legislatura credo di avere i voti per restare in Parlamento. In caso contrario farò la professione per cui ho studiato. Lei non so. Magari mandi il curriculum a suo cugino, quello dei vaccini.

La Boschi ora su Instagram augura una buona settimana a tutti, sperando forse che le tensioni si spengano.