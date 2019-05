Maria Elena Boschi, sfuma la storia con Giulio Berruti. Lui ha un’altra

editato in: da

Chi è Giulio Berruti, l’attore con cui è uscita Maria Elena Boschi

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti avevano partecipato insieme a un evento del Salone Del Mobile. E subito si è detto: è amore.

In realtà, pare proprio che la love story non sia mai decollata. Anzi che non sia mai nemmeno stata nei loro pensieri. Infatti l’attore è felicemente fidanzato con Francesca Kirchmair.

A conferma di ciò alcune foto pubblicate dal settimanale Chi che mostrano Berruti a Los Angeles insieme alla compagna. I due trascorrono un piacevole pomeriggio dedicato al fitness e ne approfittano per scambiarsi tenerezze e affettuosità. Pare che tra loro sia una cosa seria, tanto che l’attore sta progettando di trascorrere la vita con Francesca, con tanto di matrimonio e figli.

Dunque, niente di fatto con Maria Elena Boschi. Per altro né lei né Giulio hanno mai rilasciato dichiarazioni che facessero sperare in qualcosa di più di una semplice amicizia. Ma proprio il loro silenzio avrebbe alimentato i rumors su di loro come possibile nuova coppia.

Intanto ognuno è tornato alla sua vita. Lui in California e lei trai suoi impegni politici. Mentre su Instagram si lamenta del clima novembrino.