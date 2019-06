La Boschi regina di Instagram: contro la bellezza naturale non c’è storia

editato in: da

L’ovale perfetto, la pelle liscia, la bocca socchiusa, e i due grandi occhi verdi da cerbiatta, tutto in primissimo piano, senza trucco e senza inganno: tanto basta per fare il pieno di like su Instagram, se ad autoritrarsi così è Maria Elena Boschi.

Niente filtri o alchimie digitali, a Maria Elena Boschi, per avere tanti cuoricini dai suoi follower basta postare il più semplice e vero dei suoi primi piani. Reduce da una seduta in palestra, in canottiera, l’ex ministra posta il selfie più apprezzato e commentato della giornata.

Quasi 7000 like e un diluvio di complimenti e di emoji con gli occhi a cuoricino, accolgono l’autoscatto della deputata che racconta ai suoi followers:

Un po’ di sport di mattina per iniziare bene il w-e! Anche se qui a Firenze fa già molto caldo. E da voi?

Leggendo i commenti al selfie, pare che l’informazione metereologica non sia certo la parte più apprezzata del post. Si va dal “Sei meravigliosa” al “Vorrei essere la meraviglia della tua meraviglia”, fino al fan che lega bellezza e prospettive politiche: “Facino esemplare, voglio MEB al comando!” e all’avversario politico che a modo suo, le fa un complimento piuttosto originale: “Maria Elena, sei più bella che comunista”.

Tutti pazzi per Maria Elena insomma. Il suo fascino assoluto, pulito e trasversale, colpisce ancora. Soprattutto per la sua autenticità che, in tempi di sofisticazioni digitali e chirurgiche, rappresenta davvero una rarità. E colpisce e affonda occhi e cuori.

Che Maria Elena avesse schiere sterminate di fan, si sapeva. Sin dalla sua prima apparizione sulla scena pubblica italiana è stata tra le politiche più ammirate, e durante l’esperienza di governo è stata di certo la ministra più fotografata e ricercata della sua compagine. Sempre sotto i riflettori, il suo carisma si è ovviamente nutrito anche di quella bellezza un po’ rinascimentale, capace di incantare interlocutori e osservatori.

Elegante, semplice e sorridente, il fascino di Maria Elena Boschi è tutto nella sua grazia genuina. Un’autenticità di cui solo un selfie in primissimo piano, da struccata e senza filtri, può dare così diretta testimonianza. E scatenare l’entusiasmo di chi, ormai assuefatto e abituato a osservare bellezze costruite sui social, apprezza una donna ben cosciente di sé stessa e della propria unicità, da fotografarsi così com’è, senza ricorrere a nessun artificio. Un bel vedere per gli uomini e un bell’esempio per le donne.