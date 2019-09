La Boschi incanta su Instagram con rossetto rosso e tacchi a spillo

editato in: da

Quando ci si riposa e ci si diverte il nostro aspetto migliora. Sarà il sorriso rilassato o il look meno formale del solito, ma Maria Elena Boschi è un esempio che il tempo libero ci rende belle.

Non che Maria Elena Boschi non fosse bellissima già negli abiti formali di donna impegnata in politica o nelle vesti istituzionali, ma questa volta ha lasciato a bocca aperta proprio tutti, anche gli haters più accaniti che non lo ammetterebbero mai.

Con un post su Instagram, in cui condivide i momenti spensierati di una domenica di riposo, dal circuito di Misano della Moto GP ha mostrato un outfit a cui non siamo abituati: un meraviglioso rossetto rosso, che risalta i suoi lineamenti, e tacchi a spillo. E nonostante i capi possano sembrare azzardati, ve lo assicuriamo: la Boschi ha mostrato gran classe anche con questa mise. Insomma, zero traccia di volgarità in queste foto.

Il commento, poi, non lascia dubbi sull’occasione informale per il quale ha deciso di indossare pantaloni neri, tacchi alti, t-shirt sportiva, rossetto rosso ed occhiali da sole alla moda:

Domenica pomeriggio di svago vedendo un grande MotoGP nella bellissima Misano. Adesso si torna al lavoro a Bologna a parlare di pari opportunità.

Uno svago momentaneo, quindi. Maria Elena Boschi, infatti, anche nei suoi momenti liberi pensa alla politica e a quanto dovrà fare per realizzare i suoi progetti e quelli del suo partito. Quello che l’aspetta, d’altronde, sembra essere un periodo intenso a causa degli impegni istituzionali in cui sarà occupata.

Maria Elena Boschi, a prescindere da ogni preferenza politica, dimostra così, ancora una volta, che una donna può fare tutto ciò che desidera ed essere ciò che vuole: può impegnarsi in attività politiche di alto livello e mostrarsi in bikini sui social, può ballare il liscio alla festa dell’Unità o mostrarsi con un elegante abito rosa e, infine, può sedere tra i banchi del Parlamento e può godere di una domenica spensierata mentre assiste ad una gara di MotoGp in tacchi a spillo.

Poco importa dei commenti negativi che, in ogni occasione, affollano i post della Boschi su Instagram. Lei continua a mostrare le sue attività quotidiane e i suoi look perfetti, ogni volta che lo desidera. Impossibile dire il contrario: è semplicemente divina.