La Boschi si scatena su Instagram, il ballo conquista tutti

Vita mondana (senza tralasciare la politica) per Maria Elena Boschi, che balla alla Festa dell’Unità di Firenze conquistando il pubblico.

Dopo essersi concessa una vacanza di relax in Toscana in compagnia delle amiche, la deputata del PD è tornata ufficialmente alla sua vita professionale. Certo, non si tratta di un periodo facile per la bella politica italiana, soprattutto dopo la crisi del governo, eppure la Boschi sembra avere lo spirito giusto per portare avanti il suo partito.

In questi giorni, infatti, l’ex ministra ha partecipato come ospite d’eccezione alla Festa dell’Unità di Firenze, dove ha risposto pubblicamente ad alcune domande sulla situazione politica italiana del momento. E non solo.

Per la deputata del PD è stato pressoché inevitabile affrontare la questione del botta e risposta con Matteo Salvini, che in passato l’aveva definita una “mummia”. Una critica a cui lei ha risposto prontamente pubblicando una carrellata di selfie che la ritraevano in costume, in compagnia delle amiche più care, sulle belle spiagge toscane: “Mi ha detto che ero una mummia, io ho risposto con un costume”.

Ma a dimostrazione che non è affatto una donna tutta d’un pezzo, Maria Elena Boschi si è prestata non solo per fare foto con i militanti presenti alla Festa dell’Unità, ma si è addirittura dilettata in un ballo a due sulle note della Casa in riva al mare di Lucio Dalla. Il video, che lei stessa ha pubblicato sul suo profilo Instagram, ha fatto in pochissime ore il giro della rete, stupendo e conquistando praticamente chiunque.

“Che coppia alla Festa dell’Unità di Firenze! Sul ballo devo un po’ migliorare… ma ci siamo divertiti. Viva il liscio e basta polemiche assurde”, questo il messaggio lanciato dalla bellissima ex sottosegretaria sul suo profilo. Il riferimento alle critiche ricevute per essersi mostrata in bikini sui social è ben evidente. D’altronde, non è stata certo la sola a godersi una pausa dalla vita politica.

E così, Maria Elena Boschi dice basta a tutti i commenti negativi che le sono stati rivolti in questi giorni. E si mostra più vicina alla politica del suo partito di quanto abbia mai fatto. D’altronde, seppure con indosso un meraviglioso tacco 12, si è pur sempre lanciata tra i militanti del PD. Tutt’altro che una mummia, no?

Video tratto dal profilo Instagram di Maria Elena Boschi