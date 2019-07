L’estate di Maria Elena Boschi, bikini da urlo e selfie con le amiche

editato in: da

Maria Elena Boschi si concede una pausa nella bellezza della costa toscana, tra selfie con le amiche e tramonti suggestivi.

Se non è ancora tempo per le vacanze vere e proprie, per vincere lo stress degli impegni lavorativi e il caldo asfissiante del luglio in città, niente di meglio che una fuga al mare nel fine settimana. La pensa così anche Meb. La deputata PD infatti approfitta del weekend per godersi una giornata di bagni e tintarella, in attesa della chiusura delle camere per le ferie estive, che avverrà non prima del prossimo 9 agosto. Una fuga alla ricerca di sole e relax, che la ex ministra ha condiviso con la sua compagnia preferita, quella delle sue amiche di sempre.

A raccontare questo piacevole break dagli impegni istituzionali è stata la stessa deputata che ha postato sul suo profilo Instagram una breve gallery della sua giornata di mare, natura e amicizia. Le immagini la colgono bellissima, rilassata e ultra sorridente, nel suggestivo scenario del mare della Toscana al tramonto.

Gli scatti vengono accolti da un diluvio di like e commenti, ma quello che colpisce di più i follower di Maria Elena Boschi non è certo la bellezza risaputa della costa tirrenica. Gli apprezzamenti più caldi e numerosi vanno infatti al bikini mozzafiato della politica. Il fisico di Meb è promosso, con lode, alla prova costume: lo striminzito due pezzi di un acceso colore fucsia che risalta la leggera abbronzatura, scopre il fisico perfetto e scolpito della ex ministra.

In forma, rilassata, sorridente, circondata dalle altrettanto belle e sorridenti amiche, Maria Elena Boschi strega ancora una volta il web con il suo fascino 100% naturale. Niente filtri, niente trucchi e niente inganni. L’unico vero effetto speciale nei selfie della politica toscana è il sorriso spontaneo e pieno che illumina la sua bellezza genuina e mai costruita.

Per le vere ferie è ancora presto, ma il racconto social di questa veloce incursione della ex ministra al mare per battere l’afa di luglio e godersi una sana pausa di natura e chiacchiere tra donne con le amiche è stata apprezzatissima da sostenitori, ammiratori e utenti del web che, di sicuro, aspetteranno con ansia anche i selfie e le immagini delle vere vacanze di Meb.