La Boschi splende in rosa su Instagram ed è divina

La stagione estiva è quasi giunta agli sgoccioli, ma c’è ancora tempo per qualche giorno di relax. Soprattutto se c’è un evento importante in programma, come il matrimonio di una cara amica.

Maria Elena Boschi ha deciso di condividere sui social questa sua intensa e bellissima giornata, e ha sorpreso tutti. L’ex ministra ha partecipato alle nozze di una coppia di suoi amici, Chiara e Luca, che si sono tenute questo pomeriggio nella splendida cornice della campagna toscana. Alcune delle foto più belle sono finite su Instagram, e i fan della Boschi hanno apprezzato molto.

Il suo look, elegantissimo e nello stesso tempo molto semplice, ha lasciato tutti a bocca aperta. Per questa importante occasione, Meb (questo il suo nick sui social) ha optato per un romantico abito rosa decorato con paillettes sul corpetto e sulla parte superiore della gonna. Un vestito molto semplice, arricchito da una profonda scollatura che ha catturato l’attenzione dei follower.

Dalle foto pubblicate dalla Boschi, è evidente che la festa, tenutasi in mezzo al verde, è stata piuttosto semplice e abbastanza informale. E la deputata ha saputo rispondere alla perfezione all’appello dei suoi amici, scegliendo un abito non troppo sofisticato e abbinandolo ad alcuni dettagli curati ma non eccessivi. Due fiorellini rosa come orecchini, un messy bun a tenerle raccolti i capelli, come quello che Meghan Markle ha reso famosissimo, e un make up molto leggero, ad eccezione di un bel rossetto rosso per mettere in evidenza il suo sorriso.

Questo, per la Boschi, è un attesissimo ritorno su Instagram. Erano ormai diverse settimane che non pubblicava sue foto, da quando ha letteralmente fatto impazzire il web con il selfie estivo assieme alle sue amiche. Stavolta ci ha regalato altri bellissimi selfie, che hanno fatto il pieno di commenti (e di complimenti) in pochissime ore.

Vederla ancora una volta sorridente e splendida come non mai ha rallegrato tutti i suoi fan, che da tempo si chiedevano che fine avesse fatto l’ex ministra. Maria Elena Boschi è riuscita a far colpo nuovamente sul pubblico. Il suo fascino naturale è sempre stato molto ammirato sui social, e anche questa volta – nonostante l’occasione importante come un matrimonio – ha puntato sulla sua genuinità.