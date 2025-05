Maria De Filippi riceve il Premio Rosa Camuna 2025: “Quello che ho capito dei giovani”

La sezione Comunicazione e Giovani premia Maria De Filippi: le sue parole in collegamento con la cerimonia in Regione Lombardia

Fonte: Ansa Maria De Filippi

Alcuni inseguono la modernità mentre altri la comprendono. Maria De Filippi, Regina della televisione italiana, appartiene senza dubbio alla seconda categoria. In un’Italia che cambia volto ogni giorno, la sua è una delle poche presenze costanti: discreta, forte e disposta a farsi interprete delle nuove generazioni senza mai giudicarle. Ed è proprio per questa capacità di ascolto così particolare che ha ricevuto il Premio Rosa Camuna 2025, il massimo riconoscimento della Regione Lombardia, nella sezione dedicata a Comunicazione e giovani.

Nel videomessaggio inviato per l’occasione, Maria De Filippi ha mostrato quella cifra umana che l’ha resa una delle figure più autorevoli e amate della tv: “Ringrazio il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana per questo premio, grazie davvero, tanto. Per me è un onore riceverlo. Mi dispiace non poter esser lì con voi”. E poi ha aggiunto: “Io penso che sia stata solo un po’ la mia curiosità a far nascere il rapporto con le nuove generazioni. Io ho sempre voluto conoscerle meglio, capire cosa sognavano, cosa speravano e di cosa avessero paura”.

Le motivazioni del Premio Rosa Camuna

Non sono i numeri a spiegare l’influenza di Maria De Filippi nella cultura italiana, anche se sono impressionanti: milioni di telespettatori ogni anno, programmi come Amici, C’è posta per te, Uomini e Donne diventati parte del lessico quotidiano. No, quello che davvero la distingue da tutti è un altro talento ed è quello di stare un passo indietro per dare spazio agli altri.

La motivazione del Premio Rosa Camuna non ha esitato a sottolinearlo: “Nel suo straordinario percorso di successo, uno speciale riconoscimento va all’impegno costante verso la valorizzazione dei talenti e delle passioni delle nuove generazioni, per le quali, da oltre venticinque anni, rappresenta un faro di speranza e positività”.

Fonte: Regione Lombardia - Premio Rosa Camuna 2025

Maria De Filippi ha di certo scelto la via più difficile che è quella dell’ascolto. Lo ha ribadito anche nel suo messaggio: “Non credo proprio di aver insegnato nulla – ha detto – al contrario, invece, credo davvero di aver imparato tantissimo dai giovani e ogni giorno continuo a imparare. Ho imparato che i tempi cambiano ma che i loro bisogni sono esattamente i bisogni che avevo io alla loro età”.

Il segreto del successo di Maria De Filippi

Chi ha seguito anche solo una puntata di un suo programma sa bene che Maria De Filippi non interrompe, non alza la voce e non forza mai la mano. Soprattutto, non giudica. È questo, forse, il segreto che le ha permesso di conquistare i giovani per così tanto tempo. E, com’è noto, se c’è una cosa che le nuove generazioni temono più di tutto è proprio il giudizio.

“Ho imparato che si sentono giudicati – ha continuato De Filippi – ho imparato che hanno paura di sbagliare e che per questo spesso rimangono immobili. Io ho provato semplicemente ad ascoltarli, non so neanche se ci sono riuscita, però so che ci ho provato”, ha spiegato in collegamento con il palco della Regione Lombardia, “Grazie ancora di cuore – ha detto infine – e chiedo umilmente scusa di non essere lì”.