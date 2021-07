Maria De Filippi, Amici 21 inizia in anticipo: l’indiscrezione

editato in: da

La notizia arriva del tutto inattesa, anche perché non è stata annunciata nel corso della presentazione dei palinsesti Mediaset per il prossimo autunno: pare che Amici 21 sia in procinto di partire con largo anticipo rispetto alla consueta tabella di marcia. Maria De Filippi, insomma, avrebbe pronta una bellissima sorpresa per tutti i suoi telespettatori.

A lanciare l’indiscrezione è Davide Maggio, che a dir la verità considera come già certa la partenza anticipata di Amici 21: sebbene manchi l’ufficialità, la prossima stagione televisiva dovrebbe vedere quasi sicuramente il talent show di Canale 5 approdare nel daytime già nelle sue primissime settimane. Solitamente, le puntate pomeridiane (sia quelle settimanali che l’attesissimo appuntamento del sabato) della trasmissione condotta da Maria De Filippi prendono il via verso la fine di novembre. Quest’anno, invece, probabilmente anticiperanno di diverse settimane.

Pier Silvio Berlusconi, durante la presentazione dei palinsesti della nuova stagione tv targata Mediaset, non ha fatto cenno a questa bellissima novità. Forse perché, a quanto pare, la data d’inizio di Amici 21 non è stata ancora stabilita: ma sono sufficienti queste prime indiscrezioni per riaccendere l’attenzione del pubblico sul celebre talent show, in attesa di scoprirne di più. Nel caso in cui le voci dovessero essere confermate, resterebbe ancora da capire come questa partenza anticipata andrebbe ad influenzare il resto della trasmissione.

È possibile che Maria De Filippi scelga di approdare con il serale di Amici 21 nei primi mesi del prossimo anno, sebbene ciò andrebbe a modificare pesantemente il palinsesto televisivo di Canale 5. Al contrario, per lasciare inalterato il ritmo di marcia della prima serata, lo show potrebbe allungarsi di qualche settimana aggiungendo diverse altre puntate pomeridiane. Una scelta, questa, che sicuramente sarebbe ben apprezzata dai tantissimi affezionati alla scuola più famosa d’Italia.

Intanto, proseguono le indiscrezioni anche per quel che riguarda il cast della prossima stagione di Amici. Secondo i primi rumor, Maria De Filippi starebbe vagliando i nomi dei professori che prenderanno parte alla trasmissione: pochi dubbi su Arisa e su Rudy Zerbi, che dovrebbero tornare ad essere protagonisti dietro il banco degli insegnanti. Resta invece ancora da chiarire che ne sarà di Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini, ancora in forse. Quel che sappiamo è che sicuramente ci attende una nuova edizione ricca di sorprese ed emozioni, alla scoperta di giovani talenti pronti ad emergere.