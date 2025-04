Fonte: IPA Gaetano Migliaccio e Giovanna Sannino

Mare Fuori non è soltanto un grande successo ma anche un set colmo di sentimenti. Basti pensare alla storia che vede come protagonisti Giovanna Sannino e Gaetano Migliaccio. I due sono infatti pronti al grande passo. C’è stata la proposta ufficiale da parte del giovane e tra non molto diventeranno marito e moglie.

La proposta di matrimonio

Gaetano Migliaccio ha organizzato al meglio il momento della proposta. Non qualcosa di cinematografico, perché l’amore non deve necessariamente essere ostentazione in certi momenti. Ha scelto di sfruttare un momento già speciale di suo, il venticinquesimo compleanno della sua fidanzata, così da poter essere già circondati da amici e parenti.

Giovanna Sannino ha così spento le candeline e ha visto il suo grande amore avvicinarsi. Le ha poi chiesto di chiudere gli occhi:

“Questo è stato un anno difficile, pieno di incertezze. Io però una certezza l’ho trovata e sei tu. Il nostro amore è stato una delle cose più forti che si potesse mai vivere”.

Queste le parole pronunciate prima di inginocchiarsi (in questo, c’è da dirlo, come nei film). Il tutto è avvenuto mentre la giovane era avvolta nell’oscurità. Quando ha poi riaperto gli occhi, chiaramente emozionata, ha ritrovato la stessa gioia nello sguardo del suo compagno. Questi le ha porto una scatolina con dentro l’anello di fidanzamento: “Giovanna, mi vuoi sposare?”.

Fonte: IPA

Dopo un tenero bacio, lei ha risposto con un timido “sì”, tra i festeggiamenti degli affetti presenti. Tra loro anche alcuni colleghi, come Maria Esposito. È stata lei la regista che ha immortalato il tutto, per poi condividerlo sui social.

Mare Fuori, il matrimonio di Carmela e Salvo

Galeotto il set di Mare Fuori, che ha decisamente portato bene a questi due giovani attori. Giovanna Sannino interpreta Carmela mentre Gaetano Migliaccio si cala nei panni di Salvo. Tra loro è rapidamente scattata un’intesa, che è poi diventata decisamente qualcosa in più nel corso del tempo.

Avevano lasciato intendere d’essere pronti al grande passo ormai da tempo. Le interviste lasciavano pochi dubbi, così come alcune frasi sui social: “Continueremo ad amarci, sempre, ogni giorno di più”, e ancora “ti va di ballare e ridere con me per tutta la vita?”.

Su Instagram lui le aveva dedicato un post a cuore aperto, esprimendo tutto l’amore nei suoi riguardi e la gratitudine per averla incontrata lungo il percorso: “Trovare un amore nel quale non hai vergogna di cedere, non hai vergogna o paura di avere dei momenti deboli, trovare un amore dove puoi cadere, senza farti troppo male. Sono giorni che ci penso, è passata una settimana molto complicata, eppure cadere non ha fatto così male, certo la botta c’è, ma poi passa l’amore ad accarezzarti e stringerti forte, e stai bene. Niente di più. Vi auguro di trovare un amore in cui potrete cadere, ed essere ancora più innamorati di prima. Come ho fatto io”.