Mare fuori 2, cosa accade a Paola Vinci: dove e quando vedere la fiction

Carolina Crescentini torna nel ruolo di Paola Vinci, direttrice dell’IPM, per la seconda stagione di Mare fuori, la fiction che racconta le storie dei ragazzi rinchiusi nell’Istituto di detenzione minorile dove fanno i conti col proprio passato per garantirsi un futuro.

Le nuove puntate vedono quindi ancora una volta protagonisti i ragazzi rinchiusi nell’istituto, ma è fuori da queste mura che si indaga per cercare i veri responsabili dei crimini compiuti dai nostri giovani detenuti, perché quando un minorenne sbaglia ci sono sempre degli adulti colpevoli.

Mare fuori 2, dove e quando vederlo

Ogni detenuto, spiegano Maurizio Careddu e Cristiana Farina, che insieme a Luca Monesi, hanno scritto la sceneggiatura, si trova di fronte la propria famiglia, come in uno specchio, e dovrà decidere del proprio destino: seguire le orme di chi li ha preceduti o riscattarsi? Per scoprire quale futuro attende questi ragazzi, l’appuntamento è a partire dal 17 novembre, alle 21,25 su Rai2, per sei serate. I primi due episodi sono già disponibili su RaiPlay.

Nella seconda stagione nuovi personaggi faranno il loro ingresso nell’Istituto, come Kubra, una ragazza di origini nigeriane colpevole di matricidio; o Sasà, un ragazzino arrestato per violenza carnale, un reato che è convinto di non aver compiuto. Intanto, fuori dalle mura, si indaga per cercare i veri responsabili dei crimini compiuti dai giovani detenuti.

Spiega Carolina Crescentini : “Il compito di Paola è quello di aiutare i ragazzi a comprendere la responsabilità delle loro azioni, e compiere un percorso di elaborazione, e indirizzarli verso il cambiamento. Le carceri sono luoghi di trasformazione. Nella vita sappiamo che esistono il bene e il male. Ma anche i contesti dove nasciamo e cresciamo sono fondamentali. Occorre provarci sempre anche quando una battaglia può sembrare perduta in partenza”.

Mare fuori 2: il cast

Oltre a Carolina Crescentini, troviamo nel cast di Mare fuori 2 Carmine Recano, Valentina Romani, Nicolas Maupas, Massimiliano Caiazzo, Vincenzo Ferrera, Antonio De Matteo e Anna Ammirati.

Mentre Milena Cocozza, regista della fiction insieme a Ivan Silvestrini, racconta così la serie: “Da sempre credo che l’adolescenza, con l’esasperazione delle sue espressioni, sia un momento bellissimo e delicato da raccontare. Il momento in cui si è molte cose in potenziale e si lotta per trovare una forma più definita. Mare Fuori è uno tuffo profondo in questo magma che ribolle, nei sentimenti sempre contrastanti dei suoi protagonisti, ed è stata una grande sfida confrontarsi con una materia così viva e controversa, e che mi sta molto a cuore.”.

E ancora: “Questa è una storia di debolezze, di sbagli, di scontri, ma è anche una storia di riti di passaggio e di grandi e folli amori, di grande amicizia, e se tra le sbarre c sta ‘o mar for, che è speranza e bellezza e rinascita, si può pensare al futuro con fiducia e ottimismo”.

Mare fuori 2: la trama dei primi due episodi

Nel primo episodio di Mare fuori 2, La famiglia che verrà, in onda il 17 novembre, Carmine è sospeso tra la vita e la morte, ma Nina non si arrende, convinta che per avere un futuro bisogna crearselo. Massimo schiacciato dal senso di colpa decide di lasciare il suo posto di comandante e Paola si ritrova sola a fronteggiare i ragazzi dopo la morte di Ciro, uno di loro in particolare chiede vendetta. Paola vuole trasferire Filippo Ferrari in modo da evitare tragiche conseguenze. A compromettere il fragile equilibrio ritorna una vecchia conoscenza: Pino ‘o Pazzo.

Mentre nel secondo episodio, Nella gioia e nel dolore, Sasà, un ragazzo della Napoli bene entra in istituto per un reato che non viene rivelato. Diventa un nuovo bersaglio. Naditza sta per uscire e Filippo convince i suoi ad ospitarla a Milano. ‘O Chiattillo, però, è nel mirino di Pirucchio che vuole vendicare Ciro. Carmine esce dal coma e Nina gli annuncia il giorno delle loro nozze. I due si sposano sotto protezione. Filippo è il suo testimone. I Di Salvo non sono invitati. Il matrimonio è finito quando il destino presenta il conto e la vendetta si compie.