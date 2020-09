Chi è Marco Valta, l’imprenditore ed ex di Anna Safroncik fotografato con Diletta Leotta

editato in: da

Marco Valta è l’imprenditore ed ex di Anna Safroncik, fotografato con Diletta Leotta. Dopo l’addio a Daniele Scardina, la conduttrice sportiva ha vissuto un’estate da single, volando in Sardegna con le sue amiche. Tornata a Milano, Diletta ha ripreso il suo lavoro, ma si è concessa anche una breve fuga sul lago di Como. Durante la vacanza la presentatrice è stata immortalata dal settimanale Chi in barca in compagnia del manager.

Biondo e con un fisico da modello, Valta è originario di Trieste ed è un venture capitalist, ha quindi il compito di individuare e finanziare start up e piccole imprese, puntando sul loro successo. Dopo la laurea in Economia e commercio e una specializzazione in Economia internazionale dei mercati valutari, ha conseguito un master a Berkeley, in California. Nel corso degli anni si è costruito una solida carriera, investendo in società come AirBnB e Space X.

Nelle immagini pubblicate da Chi, Diletta Leotta è in barca in compagnia di Marco Valta. Con loro ci sono anche Rossella Fiamingo e Matteo Conversi, amici della conduttrice. Nonostante sia lontano dal mondo dello spettacolo, nel passato dell’imprenditore c’è Anna Safroncik. L’attrice era stata fotografata in compagnia del manager qualche tempo fa, alimentando i gossip riguardo a un relazione che di fatto non è stata mai confermata. A ribadire la ricerca di privacy di Valta anche la sua assenza dai social, i suoi profili non vengono aggiornati da tempo o sono privati.

Diletta Leotta non ha mai commentato la fine della relazione con Daniele Scardina. Secondo alcune indiscrezioni il pugile, scelto da Milly Carlucci come concorrente di Ballando con le Stelle, avrebbe tentato di riconquistare il cuore della conduttrice senza però riuscirci. I due erano stati paparazzati, proprio dal settimanale Chi, in Sardegna, durante un confronto avvenuto fuori da un ristorante in cui la Leotta si era recata con alcuni amici.

Il magazine di Alfonso Signorini aveva descritto così l’incontro: “Ha l’aria scocciata e non ha voglia di scenate dinanzi a tutti. Daniele le chiede di parlare. Lei dapprima nicchia, poi decide di andare all’esterno del locale per ascoltare il suo ex: la vediamo con una sigaretta in bocca e posa nervosa. I due parlano per quasi un’ora. Ma il risultato non cambia. Diletta è ferma nel suo, non vuole riaprire la storia. Il pugile, che proprio a Chi aveva dichiarato “L’amerò per sempre”, lascia la sua ex e si riunisce al gruppo di amici”.