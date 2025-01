Marco Borriello, la verità sulla storia con Eleonora Preziosi

Fonte: IPA Marco Borriello

Marco Borriello non ci sta. Dopo essere stato paparazzato in compagnia di Eleonora Preziosi, figlia di Enrico Preziosi, ex presidente della squadra del Genoa, l’ex calciatore ha voluto chiarire la situazione. Nessun nuovo amore per lui, come invece sembrava evidente dalle foto pubblicate negli ultimi giorni: è stato lui stesso a smentire la liason amorosa con la donna, parlando di una “solida amicizia”.

Marco Borriello smentisce la storia d’amore con Eleonora Preziosi

Nessun nuovo amore per Marco Borriello: l’ex calciatore, noto anche per le sue numerose liason amorose con alcune delle donne più belle dello spettacolo – da Belen Rodriguez a Nina Senicar e Madalina Ghenea, tanto per citarne alcune – ha smentito la notizia che lo voleva accanto a Eleonora Preziosi, figlia di Enrico Preziosi, patron di Giochi Preziosi ed ex presidente del Genoa, squadra nella quale lo sportivo ha militato nel 2015.

L’ex calciatore è stato avvistato in compagnia della 26enne a Milano, durante una passeggiata: a pubblicare gli scatti il settimanale Chi, che ha lanciato l’indiscrezione sul nuovo amore di Borriello. “Che sia la volta buona? Soprattutto che non sia soltanto un gioco? Marco Borriello ha un nuovo amore, che sembra nascere anche da un legame antico”, si legge sul giornale.

Nessun bacio in pubblico per i due, che si conoscono da tanto tempo: lui è molto affezionato alla famiglia di lei, alla quale è rimasto molto legato anche dopo il suo ritiro dal calcio. Ed è proprio per questo che Marco Borriello ha voluto chiarire la situazione, smentendo la notizia della nascita di questo nuovo amore.

“Mi dispiace smentire ma tra me ed Eleonora c’è una solida amicizia con la sua famiglia dato che il papà è stato il mio amato Presidente al Genoa calcio”, ha scritto tra le storie di Instagram l’ex calciatore, raccontando la verità dietro agli scatti pubblicati da Chi. “Tra l’altro queste foto sono di novembre e a pranzo c’era anche la sua famiglia al completo. In tutti i casi sono prive di qualsiasi fondamento”.

Gli amori di Marco Borriello

Non avrà avuto il talento cristallino di Messi o di Cristiano Ronaldo, ma per molto tempo Marco Borriello si è fatto conoscere anche per la sua vivace vita sentimentale, oltre che per i meriti calcistici. Nel tempo si è legato a tantissime donne bellissime del mondo dello spettacolo, prima fra tutte Belen Rodriguez, quando era agli esordi della sua carriera televisiva.

I due hanno avuto una relazione dal 2004 al 2008, che ha cominciato a scricchiolare quando lei partecipò all’Isola dei Famosi: poco dopo lei si legò a Fabrizio Corona, mentre a lui sono stati attribuiti diversi flirt, tra cui quello con Eleonora Abbagnato.

Borriello non ci ha messo tanto a consolarsi con un’altra bellissima dello showbiz nostrano: nel 2010 infatti ha avuto una storia con Nina Senicar, con cui ha trascorso mesi di pura passione. Nel 2017 l’ex calciatore si è legato a Larissa Schmidt, top model brasiliana di origini tedesche, mentre nel 2019 si è lasciato incantare da un’altra modella, Sofia Resing, che sembrava avergli fatto perdere la testa.

Poi è arrivata anche Gilda Ambrosio, ma negli anni ha “collezionato” tantissime fiamme: da Madalina Ghenea a Nicole Minetti, senza dimenticare Susanna Petrone, Alessia Ventura e Marica Pellegrinelli, con cui ha avuto un flirt poco dopo l’addio a Eros Ramazzotti.