Marica Pellegrinelli avvistata con Marco Borriello (di nuovo)

Marica Pellegrinelli e Marco Borriello sono stati avvistati di nuovo insieme. L’ex calciatore, oggi alla dirigenza dell’Ibiza, e la modella, in passato sposata con Eros Ramazzotti, si conoscono da tempo. Un legame speciale, cresciuto nel tempo, che ha portato a ipotizzare più volte l’esistenza di un sentimento importante.

A rilanciare il gossip il settimanale Chi che ha paparazzato Marco e Marica durante una serata a base di divertimento e sorrisi per il 39esimo compleanno del calciatore. Dopo i festeggiamenti, la modella e l’ex calciatore avrebbero dormito nella stessa villa e si sarebbero rivisti al Cappuccino Gran Cafè. Negli scatti Borriello e la Pellegrinelli sorridono e scherzano, fra loro l’intesa è molto forte, frutto di un’amicizia che dura da tempo. Ma c’è chi è pronto a giurare che fra i due sia nato l’amore.

Classe 1988, Marica Pellegrinelli è stata legata per diversi anni a Eros Ramazzotti da cui ha avuto due figli, Raffaela Maria e Gabrio Tullio. Il matrimonio con il cantante, celebrato nel 2014, è terminato nel 2019 con il divorzio. II rapporti con il cantante, nonostante l’addio, sono rimasti buoni. Dopo il divorzio, la top model è rimasta per un lungo periodo in silenzio, schivando i gossip e le accuse di alcuni fan riguardo la fine del matrimonio. Solo di recente Marica ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti: “Quando metti su famiglia con un artista importante, quella vita non è fattibile – ha rivelato -. Bellissime esperienze i tour, ma ero sempre sola con i bambini. Finché i bambini non sono andati alla scuola dell’obbligo seguivo sempre mio marito in tour. Poi ho smesso. E infatti è finito anche il matrimonio”.

Archiviata la love story con l’imprenditore e designer Charley Vezza, indicato come il suo nuovo amore, Marica ora sembra aver trovato la serenità che tanto cercava. Insieme a lei gli amici di sempre fra cui Marco Borriello, avvistato più volte insieme alla modella. L’ex calciatore, noto anche per aver avuto una lunga relazione con Belen Rodriguez, si è trasferito da tempo a Ibiza e non ha nascosto di sognare una famiglia e dei figli con una donna speciale.