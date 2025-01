Fonte: IPA Marco Borriello

Marco Borriello è uno dei calciatori italiani più affascinanti degli inizi degli anni 2000. Il giocatore è stato spesso al centro anche delle cronache rosa per le sue relazioni amorose con donne bellissime, tra cui la più nota è quella con Belen Rodriguez, che è stata legata al giocatore dal 2004 al 2008, agli esordi della sua carriera televisiva. La storia d’amore tra i due si concluse con la partecipazione all’Isola dei famosi della showgirl argentina e i rumors della sua vicinanza con il compagno d’avventura Rossano Rubicondi.

Adesso, secondo le ultime indiscrezioni, sembra che Marco Borriello abbia cominciato una nuova relazione amorosa con Eleonora Preziosi, figlia di Enrico Preziosi, ex presidente della squadra del Genoa, squadra in cui ha militato anche il calciatore in passato.

Marco Borriello, l’amore per Eleonora Preziosi

Marco Borriello sarebbe stato avvistato di recente a Milano in dolce compagnia. Il calciatore, infatti, starebbe frequentando, secondo le ultime indiscrezioni, Eleonora Preziosi, con cui sarebbe stato immortalato durante una serena passeggiata per le vie del capoluogo lombardo.

Nelle foto pubblicate di recente da Chi, infatti, i due sembrano piuttosto complici e secondo i rumors avrebbero intrecciato una relazione amorosa che sembra promettere bene: “Che sia la volta buona? Soprattutto che non sia soltanto un gioco? Marco Borriello ha un nuovo amore, che sembra nascere anche da un legame antico: lei si chiama Eleonora Preziosi”.

La nuova fidanzata dello sportivo sarebbe, quindi, la figlia del noto imprenditore Enrico Preziosi, fondatore della famosa azienda di giocattoli: Giochi Preziosi. Il manager avrebbe un rapporto speciale con Marco Borriello dai tempi in cui entrambi facevano parte del team del Genoa, nei ruoli di presidente e calciatore.

Marco Borriello ed Eleonora Preziosi, la conoscenza

Marco Borriello ed Eleonora Preziosi avrebbero intrecciato una relazione amorosa dopo tanti anni di conoscenza reciproca. Il calciatore, infatti, avrebbe conosciuto la sua nuova fidanzata grazie al rapporto particolare stretto con la famiglia di lei negli anni della sua militanza tra le file del Genoa.

Sembra che, infatti, anche dopo la fine della collaborazione lavorativa tra lo sportivo ed Enrico Preziosi, lui abbia continuato a frequentare sia Eleonora Preziosi che i suoi parenti, soprattutto nell’isola di Ibiza dove sia l’imprenditore che il calciatore posseggono una proprietà. Anche a ottobre scorso, infatti, Marco Borriello è apparso in un post Instagram della moglie di Enrico Preziosi, Raffaella Lupi.

Protagonista dello scatto social è una tavolata, che ha avuto luogo a Ibiza, a cui siedono sia il calciatore, accanto a Eleonora Preziosi, che la madre di lei. Sembra quindi che Marco Borriello abbia conservato un rapporto più che intimo con la famiglia del suo ex presidente: “Marco e Preziosi si lasciarono bene, anzi, benissimo… Non sorprende che Marco continui a sentirsi a casa con loro, un rapporto che va oltre il semplice legame tra ex presidente ed ex giocatore. In quest’atmosfera calorosa e autentica, Marco ed Eleonora potrebbero aver trovato il terreno fertile per costruire, forse, chi lo sa, un futuro insieme”.

Sembra che il calciatore, quindi, abbia finalmente trovato il vero amore, dopo diverse storie finite male.