Fonte: IPA Marco Bellavia

La carriera di Marco Bellavia ha vissuto svariate fasi. Televisivamente parlando, il suo boom è avvenuto tra gli anni ’90 e i primi 2000. Lentamente, però, si è allontanato dal piccolo schermo. Non una scelta volontaria per il noto personaggio, amato dai giovanissimi del tempo, il cui percorso è stato altalenante e complesso. Di colpo è tornato alla ribalta grazie al Grande Fratello. Da allora, però, il silenzio ha rapidamente ripreso a dominare. Vediamo, dunque, cosa fa oggi.

L’addio alla televisione

Il 2022 è stato l’anno del ritorno di Marco Bellavia in Tv. Dopo l’esperienza problematica al Grande Fratello, ma di successo (a suo modo), si era raccontato da Silvia Toffanin a Verissimo. Ha avuto modo di parlare della depressione vissuta e di quel passo indietro rispetto al piccolo schermo che ha segnato la sua vita.

“Mi sono fatto milioni di domande. Mi sono chiesto perché avevo smesso e l’ho fatto dal 2001 a prima del Grande Fratello. Non l’ho mai capito, forse avevo sbagliato io. Mi dicevo che forse non ero abbastanza bravo o che avevo litigato con qualcuno. Non l’ho vissuta bene, ma mi sono rimesso in gioco, aprendo un’agenzia pubblicitaria e lavorando nelle reti minori”.

Marco Bellavia oggi

Marco Bellavia è molto attivo sui social e intrattiene un rapporto stretto con i suoi follower su Instagram. Non è affatto sparito, per quanto tra Rai e Mediaset si faccia fatica a individuarlo. Da quando si è aperto al pubblico, svelando i suoi problemi con la depressione, si è cimentato in un’attenta analisi del tema.

Ha pubblicato un libro dal titolo Depressio? Qui e ora, del quale condivide degli stralci online di tanto in tanto. Mostra in generale la sua quotidianità e si cimenta anche in dirette instagram con vari ospiti.

Per quanto riguarda la televisione, è impegnato su Telenova, rete minore che produce il suo Vivere meglio. Svariati i temi affrontati, con linea diretta aperta col suo pubblico. Non ha affatto detto addio alla sua agenzia pubblicitaria ma, al momento, il mondo social sembra essere di primaria importanza nella sua quotidianità. Ha inoltre lanciato un blog e, al fine d’essere più vicino ai suoi fan, ha anche aperto un canale Telegram.

Su Instagram vanta 142mila follower ed ecco il suo messaggio per loro di buon 2025: “Che siano un anno di sfide da superare, di crescita personale e di tanti momenti indimenticabili, dentro e fuori lo schermo. Un grazie speciale a chi mi segue e con affetto supporta ogni progetto. (…) Grazie a tutti per essere parte di questo viaggio”.