Domenica In, Mara Venier spiega il motivo del ritorno in onda: “Non potevo mollare”

C’era grandissima attesa per la nuova puntata di Domenica In: il pubblico era allo stesso tempo in ansia e fremente per l’arrivo in studio della conduttrice, Mara Venier. Sì, perché la scoppiettante show woman è reduce da un infortunio che ha rischiato di metterla k.o. e di far saltare il suo programma.

Per chi non lo sapesse, la scorsa settimana la Venier si è presentata con un piede fasciato e molto dolorante, andando comunque in onda. Inarrestabile, ha spiegato di essere caduta dalle scale prima della trasmissione. Pensava di essersi rotta il piede, ma in realtà la situazione era più complicata: si è trattato infatti di una brutta frattura.

Dal momento della diagnosi, in molti si sono preoccupati per lei e hanno temuto per il programma. Oggi, invece, la conduttrice ha fugato ogni dubbio e lo ha fatto già nell’anteprima del programma, dicendo al giornalista Marco Frittella:

Sono indistruttibile davvero, guarda un po’ come sono messa! Però mi sembrava brutto mollare, ho una frattura, anche molto dolorosa, ma non ho voglia di lasciare andare il pubblico che mi ama, mi ha sostenuta e mi è stato accanto.

A trasmissione iniziata la Venier ha salutato calorosamente il suo pubblico e, sorridendo, ha voluto poi spiegare cosa le è successo nel dettaglio, ringraziando ancora una volta tutti coloro che l’hanno seguita in questi giorni difficili:

Eccoci qua, sono ancora qua! Buona domenica a tutti quanti! Per chi non lo sapesse domenica scorsa sono caduta dalle scale mezz’ora prima di arrivare qua. Poi sono andata a farmi vedere, è una frattura, una bella frattura al cuboide, non sapevo neanche che c’era ‘sto osso! Voglio ringraziare tutti per i tantissimi messaggi d’affetto, non me li aspettavo.

Chiusa questa parentesi, Mara ha poi fatto un discorso profondo ed emozionante. Ha raccontato i motivi che, nonostante il forte dolore alla gamba e al piede, l’hanno convinta ad andare in onda dopo diversi confronti con i produttori e, ovviamente, con la sua famiglia:

Io ho deciso di andare avanti, qualcuno mi diceva fermati. Ma ho deciso di andare avanti perché abbiamo passato questi mesi difficili insieme, nonostante la paura. Nonostante io stessa sia venuta qui impaurita. Quindi ho deciso, con il sorriso di continuare questa avventura: perché questa edizione rimarrà nella storia per troppe ragioni e io voglio andare con il sorriso. Non potevo mollare.

Al termine del discorso la Venier ha letto una poesia di Alda Merini che riguarda proprio l’importanza del sorriso:

Sorridi donna, sorridi sempre alla vita anche se lei non ti sorride. Sorridi agli amori finiti, sorridi ai tuoi dolori, sorridi comunque. Il tuo sorriso sarà luce per il tuo cammino, faro per naviganti sperduti. Il tuo sorriso sarà un bacio di mamma, un battito d’ali, un raggio di sole per tutti.

Ancora una volta, la Venier si è dimostrata una donna non solo di spettacolo, ma anche di carattere e di talento, che nonostante le difficoltà tiene compagnia a chi ripone in lei le sue aspettative. Chapeau!