Mara Venier, Domenica In salta? Il marito svela come sta e cosa farà

Mara Venier sarà al timone di Domenica In. A confermarlo su Instagram è Nicola Carraro, marito della conduttrice, che ha svelato anche come sta dopo le polemiche che l’hanno travolta in questi giorni. Come è noto Mara è stata accusata in una lunga lettera di aver trattato male lo staff Rai che lavora dietro le quinte di Domenica In, fra insulti, minacce e attacchi.

A svelarlo su Facebook, Nando Clemenzi in un post firmato dagli organizzatori-ispettori di Produzione CPTV ROMA. “La misura è colma – si legge -. L’aggressione verbale – offese personali, insulti irriferibili e minacce – immotivata e demenziale perpetrata nei confronti di un nostro collega nello svolgimento delle sue normali funzioni professionali, durante la trasmissione Domenica In, posta in atto dalla conduttrice del programma, è solo l’ultimo episodio increscioso di una lunga sequenza che impatta negativamente sull’intera categoria degli Ispettori di Produzione”.

Parole a cui la Venier ha replicato, pubblicando su Instagram un video di Pino, suo ispettore di produzione per tanti anni a Domenica In. Nella clip l’uomo mostra tutta la sua stima e il suo affetto nei confronti di Mara. Poco dopo la conduttrice si è chiusa nel silenzio, ma a difenderla ci ha pensato il marito Nicola Carraro. Al suo fianco dal 2006, il produttore ha fatto sapere che “il prossimo anno prenderemo le nostre decisioni”, lasciando intendere un possibile addio della presentatrice a Domenica In.

Parole che hanno scatenato il panico fra i fan e che aprono nuove ipotesi sulla conduzione del contenitore domenicale. In queste ore, in un altro post apparso su Instagram, Nicola ha confermato che oggi Mara sarà al timone di Domenica In, ma lo farà, come è ovvio, con uno spirito diverso. Il produttore ha svelato in poche righe come sta la moglie, affermando di stare dalla sua parte e di essere pronto a sostenerla in ogni caso. “The show must go on – ha scritto – con un po’ di tristezza nel cuore, ma domenica sorrisi e puntatona #iostoconmara”.

La 24esima puntata di Domenica In, dopo i grandi ascolti nell’appuntamento dedicato a Sanremo 2020, andrà dunque in onda regolarmente. Tanti gli ospiti attesi nel salotto della Venier, da Carlo Verdone a Francesco Gabbani, passando per Enrico Nigiotti e Teo Teocoli.