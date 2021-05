Mara Venier battezza Carlotta, la figlia di Eleonora Daniele

editato in: da

Mara Venier, 70 anni di amori e carriera

Ogni promessa è debito: Mara Venier ha battezzato Carlotta, la figlia della grande amica Eleonora Daniele. A testimonianza del gesto un post su Instagram della conduttrice instancabile di Domenica In, che ha voluto immortalare un momento di grande felicità con uno scatto.

Nella foto Mara Venier con Nicola Carraro brinda insieme alla Daniele, che tiene in braccio la piccola, e al marito Giulio Tassoni. Ad accompagnare l’istantanea delle parole dolcissime: “Stamattina battesimo di Carlotta, grazie a Eleonora e Giulio per avermi fatto sentire in famiglia… Emozionata per essere la madrina… Evviva Carlotta, evviva la vita!”.

Il battesimo della primogenita della Daniele avrebbe dovuto svolgersi a ottobre, ma la pandemia ha stravolto i piani, costringendo la conduttrice a rimandare la cerimonia e i festeggiamenti di qualche mese. La proposta di essere la madrina di Carlotta era arrivata da parte di Eleonora Daniele durante una puntata di Domenica In risalente allo scorso anno: la conduttrice di Storie Italiane in quell’occasione non era riuscita a nascondere tutte le intense emozioni legate alla gravidanza e aveva voluto celebrare l’amicizia con “Zia Mara” chiedendole di avere un ruolo fondamentale nella vita della sua piccola.

La Venier in quel momento non avrebbe potuto essere più felice: al momento della proposta ovviamente non era riuscita a trattenere le lacrime, commuovendosi in diretta. Una decisione nata dalla stima che prova nei confronti della collega e dal loro legame fortissimo: “Zia Mara… io la chiamo così. È una donna unica, una grande professionista – aveva confessato a Famiglia Cristiana parlando della Venier -. Con lei nell’ultimo anno ho parlato di due cose importanti: una spiacevole, la scomparsa di mio fratello Luigi, che soffriva di una grave forma di autismo, e una molto bella, l’arrivo di Carlotta”.

La piccola è arrivata dopo tanti anni di fidanzamento a pochi mesi di distanza dal loro matrimonio. La conduttrice è infatti convolata a nozze nel settembre del 2019, e a gennaio ha annunciato la splendida novità, al termine di una puntata del suo show Storie Italiane.

Proprio alla Venier Eleonora aveva confessato, in tempi non sospetti, il nome della bambina: “Se mai avrò una figlia femmina la chiamerò Carlotta, come mia nonna materna. Un modo per restituirle tutto l’amore che mi ha dato”.