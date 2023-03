Mara Venier e Barbara D’Urso insultate: la posizione di Mediaset

Fonte: IPA Mara Venier e Barbara D'Urso, la posizione di Mediaset dopo l'insulto

Ci sono casi divisivi, e questo è destinato a esserlo: dopo la puntata di Domenica In, condotto da Mara Venier, in cui abbiamo assistito a un messaggio da parte di Barbara D’Urso, si è scatenato un “putiferio”. Tutto è iniziato con un uso anomalo dell’account Qui Mediaset su Twitter, dove, in un tweet, sono state insultate la Venier e la D’Urso. L’azienda ha subito cercato di spiegare l’accaduto e, nella serata del 27 marzo, hanno voluto ulteriormente chiarire la vicenda, a cui ha replicato la conduttrice di Domenica In.

Mara Venier e Barbara D’Urso, l’insulto sul social di Mediaset: cosa è successo

Per comprendere la situazione, dobbiamo fare un passo indietro e tornare alla puntata di Domenica In. Nell’ultima puntata, andata in onda il 26 marzo, abbiamo visto un videomessaggio di Barbara D’Urso. “Mara, mi mancano anche le serate io e te a guardare la televisione”. Un momento bello e vero, che ha mostrato il legame tra le due conduttrici, che va ben oltre la televisione e che ha messo a tacere qualsiasi allontanamento.

Il tutto, però, è passato in secondo piano a causa di un commento apparso sull’account Twitter di Qui Mediaset. “Che cosa antipatica. T**** mi pare azzeccato. Silvy”. Nel giro di pochi istanti, è stato cancellato. Troppo tardi, però, perché chi segue la pagina aveva già fatto uno screen.

La posizione di Mediaset

“Informazione di servizio. Abbiamo rilevato un accesso anomalo al nostro profilo. A seguito dell’intervento tecnico necessario, potremo avere malfunzionamenti dell’account. Ci scusiamo per il disagio”. Inizialmente, Mediaset ha chiarito in questo modo la sua posizione nei confronti di quanto avvenuto. In seguito, lunedì 27 marzo, si è resa necessaria una ulteriore spiegazione.

L’account è infatti stato ripristinato, dopo essere stato disattivato per un controllo. Al ritorno, è stato anche fatto un comunicato ufficiale. “Cari lettori, ieri si è verificato un fatto gravissimo. Con l’account Qui Mediaset è stato pubblicato un commento vergognoso, offensivo nei confronti di persone per cui Mediaset prova stima e affetto. Abbiamo accertato che il fatto è stato generato da un grave incidente”.

Da qui anche le scuse, più che dovute: “Ci scusiamo comunque pubblicamente con i destinatari e con tutti i nostri follower. Ora le condizioni di funzionamento del profilo sono state ripristinate”. A nulla però sono bastate, perché Mara Venier è intervenuta personalmente sul suo profilo Instagram.

La replica di Mara Venier

Il caos scatenato dal commento non accenna comunque a terminare. Mara Venier, infatti, in prima battuta aveva commentato la questione definendo il tweet come “molto brutto”. L’ulteriore spiegazione offerta da Qui Mediaset, tuttavia, non ha pienamente soddisfatto la conduttrice di Domenica In, che ha scelto di non accettare in alcun modo le scuse.

Come ha replicato? Con la sua verve: chi conosce e segue la “Zia Mara” sa che non le manda a dire. “Mi domando se qualcuno pensa che siamo tutti coj###… Salutame a Silvy”, ha commentato nelle sue stories su Instagram, con diverse faccine che ridono. Per il momento, invece, nessuna replica da parte di Barbara D’Urso, che su Instagram ha continuato a condividere stories su Pomeriggio 5, oltre che scatti legati alla sua quotidianità.