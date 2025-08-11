Maluma ferma il concerto e rimprovera una madre con figlio neonato: “Non è un giocattolo”

Il cantante, indignato, si è scagliato contro una fan che aveva portato il figlioletto ad un suo spettacolo in Messico

Getty Images Maluma

Da sempre gli artisti sostengono sul palco cause e varie battaglie. Quella di Maluma, padre della piccola Paris avuta dalla compagna Susana Gomez un anno fa, sembra essere il benessere dei bambini. Tanto che questo fine settimana, durante il suo concerto del + Pretty + Dirty World Tour a Città del Messico, l’artista colombiano ha interrotto il suo show per rimproverare aspramente una fan tra il pubblico, che era venuta allo spettacolo con il figlio, che portava in braccio e senza alcuna protezione acustica.

Perché Maluma ha rimproverato la fan con il figlio al concerto

Mentre cantava in Messico, ad un certo punto, Maluma ha interrotto il suo concerto per rimproverare una donna presente con un bimbo molto piccolo. L’artista ha sottolineato quanto gli sembrasse irresponsabile esporre un lattante a rumori così forti e ha raccomandato alla madre di proteggergli almeno le orecchie la prossima volta.

“Con tutto il rispetto, anch’io sono padre – ha detto con tono secco – Quanti anni ha? Un anno? E credi sia una buona idea portare un bambino di un anno a un concerto dove i decibel sono altissimi, con suoni fortissimi?”.

Il cantante colombiano non si è risparmiato e ha duramente rimproverato la donna per non aver portato protezioni per le orecchie del bambino: “Tenevi quel bimbo come un giocattolo quando lui, lì, proprio non vuole starci. Sai cosa stai facendo qui?– ha aggiunto – Con tutto il rispetto, sono padre anch’io, io non l’avrei mai fatto, mai avrei portato Paris ad un concerto. La prossima volta sii un po’ più responsabili”.

Queste parole hanno suscitato una standing ovation da parte del pubblico, che ha sostenuto la posizione di Maluma e ha respinto le azioni della madre, considerate irresponsabili da molti presenti. Elogi e applausi anche sul web, dove il video della ramanzina è diventato ben presto virale.

“Come ha potuto quella donna esporre un figlio piccolo a una folla simile? È un po’ di buon senso”, ha commentato qualcuno. Mentre secondo qualcun altro “il problema era con la sicurezza e gli organizzatori che l’hanno fatta entrare”. In molti hanno invece rimarcato: “Maluma ha tutte le ragioni per essere arrabbiato”.

Maluma è un padre innamorato della piccola Paris

Lo scorso marzo Maluma ha festeggiato insieme alla compagna Susana Gomez, di professione architetto, il primo compleanno della figlia Paris. Una divertente festa a tema cowboy con decorazioni rosa.

Fin dalla nascita, Paris è stata fonte di ispirazione per il suo celebre papà, che non ha esitato a condividere con il mondo i momenti più cari della sua bambina.

Maluma si è dimostrato più volte un genitore presente e affettuoso. La paternità ha segnato una nuova fase nella sua vita, riflessa in ogni gesto d’amore e in ogni momento condiviso con la sua bambina.

Nel tempo libero, il 31enne si dedica completamente alla vita quotidiana della figlia, condividendo giochi, uscite ed esperienze di apprendimento.

Anche la relazione tra Maluma e Susana Gomez è sicuramente fondamentale per la stabilità di Paris. La coppia mantiene un basso profilo, ma occasionalmente condivide con i follower momenti familiari che riflettono l’armonia e la felicità della loro casa.

Per ora hanno deciso di non mostrare il volto della piccola per proteggere la sua privacy. Una tendenza sempre più in crescita tra le celebrità.