Madame difende Sangiovanni: “Non è un raccomandato”

Giulia Stabile: fidanzato, genitori, TikTok e la vittoria ad Amici 2021

Madame difende Sangiovanni dopo le accuse di raccomandazione. Se a vincere Amici 2021 è stata Giulia Stabile non c’è dubbio che il personaggio più apprezzato e premiato sia stato proprio Sangiovanni, il suo fidanzato. Il cantante ha attirato l’attenzione degli esperti del settore e del pubblico, tanto da fare incetta di premi, da quello della Critica sino a quello delle Radio.

Estroso e pieno di talento, Sangiovanni può contare su tantissimi fan e sull’amicizia con un astro nascente della musica, Madame. La cantante di Sanremo 2021 ha un rapporto speciale con l’artista di Amici 2021 che qualche tempo fa era stato raccontato proprio dalla madre del concorrente.

In una lunga intervista rilasciata a DiPiù, la donna aveva svelato il passato difficile del cantante e la rinascita arrivata grazie alla musica e all’incontro con Madame. “Era distrutto, si chiudeva la porta alle spalle e faceva esplodere tutta la rabbia che aveva dentro – aveva spiegato la mamma di Sangiovanni -. Erano momenti di urla, di dolore, di pianto disperato. Era una sofferenza vederlo tirare pugni al muro, ai mobili, tormentarsi nel raccontarci che fuori dalle mura di casa non si sentiva amato, capito accettato. Lasciare che la rabbia si riversasse sui fogli lo ha guarito, lo ha cambiato, al punto da attirare l’attenzione di una grande casa discografica, la Sugar di Caterina Caselli”.

La donna aveva poi chiarito il ruolo di Madame nel percorso artistico del figlio: “Qui dalle nostre parti, Giovanni ha conosciuto Madame – aveva raccontato -. È stata lei a portarlo all’attenzione di Caterina Caselli che ha deciso di puntare su di lui”. A confermarlo anche la cantante che, dopo la finalissima di Amici 2021, ha voluto difendere Sangiovanni, accusato di essere arrivato nella trasmissione grazie alle sue conoscenze.

In realtà la cantante ha rivelato che tutto sarebbe avvenuto per caso. “Prima di conoscere Sangio ho sentito un suo ritornello in uno studio a Vicenza – ha rivelato su Twitter -. Ho capito subito. L’ho presentato a Bias, a Falso Nueve. Falso Nueve ha proposto Amici di Maria. Non è “raccomandato”. Ha un team. Un gran team. Grazie a tutti. Vicenza Up!”. Madame ha fatto sempre il tifo per Sangiovanni durante la sua esperienza ad Amici 2021, supportandolo sui social, ed è certa che, dopo la trasmissione di Maria De Filippi, conquisterà sempre di più la scena musicale.