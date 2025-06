Luisa Corna a UnoMattina sul marito: “Incontrato nel momento giusto. Per i suoi figli all’inizio ero l’amica di papà”

IPA Luisa Corna

Luisa Corna si racconta senza peli sulla lingua. La conduttrice ed ex modella, volto amatissimo del piccolo schermo, ha concesso una lunga intervista a Lorella Boccia a UnoMattina Weekly: tra aneddoti e ricordi, Luisa ha condiviso con gli spettatori anche alcuni dettagli sulla relazione con il marito Stefano, incontrato, a suo dire, “nel momento giusto”.

Luisa Corna e la relazione con il marito Stefano

Luisa Corna è un’artista preparata e versatile, che si muove con successo tra la tv e la musica. Negli anni 2000 si è molto parlato di lei anche per i fidanzati famosi, tra cui Aldo Serena ed Alex Britti, ma oggi la bella conduttrice è felicemente sposata con un uomo lontano dal mondo dello spettacolo. Proprio della sua anima gemella, Luisa ha parlato nel corso dell’intervista settimanale ad UnoMattina Weekly: “Io e lui ci siamo incontrati nel momento giusto. Sai, secondo me se le cose devono accadere, accadono. All’epoca ero da tantissimi anni single, sinceramente stavo anche bene, però quando è arrivato mi ha fatto cambiare idea. Ero anche probabilmente predisposta ad avere una relazione” ha raccontato la showgirl.

Cosa l’ha fatta innamorare di suo marito? “Stefano ha tante cose che mi piacciono, la sua integrità, il suo modo di essere, il suo saper sempre ascoltare, è una persona profonda, completa, che mi sta dando tanto. Sì, sono molto innamorata” ha aggiunto la 59enne. Come in tutte le relazioni, ad ogni modo, non sono mancati dei momenti delicati, soprattutto quando Luisa si è dovuta confrontare con i figli di Stefano, nati da una precedente relazione: “Sono entrata in punta di piedi, ho lasciato che fossero loro ad arrivare a me con molta tranquillità. Inizialmente ero l’amica di papà, poi piano piano si sono avvicinati e il rapporto è cresciuto, ho lasciato che i loro tempi parlassero. Sono una persona molto discreta, e questi sono passaggi molto delicati. È stato molto bello conoscerli, imparare a capirli e vederli crescere” ha concluso la Corna.

Luisa Corna, dagli esordi all’incontro con Tom Cruise

Luisa Corna vanta in curriculum la conduzione di programmi di successo come Tira e Molla e Domenica In, ma la sua grande passione rimane il canto. E proprio dei primi passi mossi nel mondo della musica ha parlato a Lorella Boccia: “L’interesse per la musica è nata all’interno dell’oratorio con Padre Lino. Lui suonava il pianoforte ed io ero sempre vicina a lui perchè volevo cantare. La prima volta che mi esibii in oratorio avevo sette anni. È stata una cosa istintiva fino da bambina, ero intonata e poi avevo questa passione. Mi ricordo che mi chiesero anche il bis, cantavo Romagna Mia”.

Diversi anni dopo, Luisa è riuscita a fare di quella passione un lavoro, calcando anche il palco di Sanremo accanto a Fausto Leali e incontrando molti divi internazionali. Su tutti Tom Cruise, con cui, complice uno scatto dai David di Donatello, all’epoca si era parlato addirittura di un flirt: “Tra noi non c’è stato assolutamente niente, quella immagine è rimasta lì ferma. Ho un piacevolissimo ricordo di quel David di Donatello con Mike Bongiorno con il quale ho diviso tanti momenti”. Insomma, nella vita di Luisa c’è spazio solo per il suo Stefano.