Luce dei tuoi occhi cambia programmazione: quando va in onda la serie con Anna Valle

Anna Valle, da Miss Italia alle fiction

Cambio di programmazione per Luce dei tuoi occhi, la nuova fiction di Canale 5 dalle tinte thriller che vede protagonista Anna Valle. L’attrice interpreta magistralmente il ruolo di Emma Conti, famosa étoile di New York che convive con uno dei dolori più grandi che esistano, ovvero la perdita della figlia. Poi il colpo di scena: una lettera lascia intendere alla danzatrice che la piccola Alice potrebbe essere ancora viva.

È da qui che prende le mosse la fiction diretta da Fabrizio Costa, che vanta anche la presenza dell’attore Giuseppe Zeno nel cast. La prima puntata è andata in onda mercoledì 22 settembre su Canale 5 a partire dalle 21.30 ma – per cause di forza maggiore – le prossime subiranno qualche variazione.

Luce dei tuoi occhi, quando va in onda la fiction

Buone notizie per chi aveva già preparato popcorn (e fazzoletti) per gustarsi Luce dei tuoi occhi. La seconda puntata della fiction con Anna Valle andrà in onda come da precedente programmazione, mercoledì 29 settembre alle 21.30 su Canale 5. I cambiamenti riguarderanno il terzo episodio della serie.

Come riportato dalla Guida Tv Mediaset, il terzo episodio della fiction andrà in onda non più il mercoledì, ma il martedì sempre in prima serata. Quindi segnate in agenda: potrete proseguire con l’avvincente thriller che vede protagonista Anna Valle martedì 5 ottobre. Non ci è dato ancora sapere se la fiction cambierà definitivamente giorno di messa in onda o se tornerà alla programmazione originaria del mercoledì sera.

Luce dei tuoi occhi, perché cambia programmazione

Non ci sono comunicazioni ufficiali, ma è molto probabile che Mediaset abbia deciso di anticipare al martedì la messa in onda di Luce dei tuoi occhi per una questione di “concorrenza”. Proprio mercoledì 6 ottobre, infatti, la fiction con Anna Valle si sarebbe scontrata con la partita della Nazionale Italiana di Calcio (semifinale Italia-Spagna, Nations League), che sarà trasmessa in prima serata su Rai1.

Una mossa quasi dovuta, visto l’enorme successo che la fiction ha avuto al suo debutto lo scorso 22 settembre. L’unico dubbio è se riuscirà a mantenere intatti gli ascolti in questo martedì sera, dove a farla da padrona finora è stata Morgane – Detective Geniale, interpretata dall’attrice Audrey Fleurot.