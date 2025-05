Luca Telese, la fine del matrimonio con Laura Berlinguer e le rivelazioni su Barbara D’Urso

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Luca Telese

Luca Telese racconta la fine del matrimonio con Laura Berlinguer e parla anche di Barbara D’Urso. In una lunga intervista al Corriere della Sera, il noto conduttore ha parlato di amore e di carriera, raccontandosi come non aveva mai fatto prima.

L’addio fra Luca Telese e Laura Berlinguer

Fra i temi affrontati nell’intervista la fine del matrimonio fra Luca Telese e Laura Berlinguer. Un amore forte, nato quando entrambi erano all’inizio della carriera.

“Eravamo due ragazzi – ha ricordato -, lavoravamo a un programma demenziale, Cronache Marziane: non ci eravamo scambiati i certificati anagrafici”. Poi la scelta di costruire un rifugio solo per loro in Sardegna: “L’amore per la Sardegna ha contato dopo, quando abbiamo preso casa ad Alghero”.

La coppia ha avuto un figlio, Enrico. “Laura ha acconsentito solo perché il cognome sarebbe stato diverso da suo padre – ha spiegato il giornalista e conduttore -. Enrico, il frutto più bello della mia vita, ha idee chiare: non vuole fare il giornalista. Io lo chiamo il prezzometro: se vede un paio di scarpe, un quadro o un mobile lui sa subito quanto costa. Sa valutare le cose belle”.

Luca Telese ha usato parole splendide per raccontare il legame con l’ex moglie, sorella di Bianca Berlinguer: “Ci siamo sposati con gli amici stretti a Labico, nella campagna laziale. Io avevo appena perso mio padre, e poco dopo è mancata la madre di Laura, la signora Letizia: abbiamo fatto in tempo a farle vedere le foto sull’iPad. La sua famiglia aveva adottato i miei: sarò sempre grato per questo”.

A pesare sul loro addio il Covid e il non essere riusciti a condividere il dolore per alcuni lutti. “Siamo stati vittime della pandemia, come tanti altri, più il peso di lutti non condivisi – ha confidato Telese -. Amore forte e passione per nostro figlio non sono bastate”.

Dopo il divorzio, il conduttore è riuscito a ritrovare l’amore, scegliendo una compagna lontano dai riflettori. “Ora ho una splendida compagna, Miriam – ha confessato nell’intervista -: fa tutt’altro, lavora all’Enel”.

Le parole di Luca Telese su Barbara D’Urso

Luca Telese ha poi parlato dei colleghi. “Lili Gruber è la più stakanovista”, ha ammesso. “Più eroica di lei c’è solo Barbara D’Urso, che viveva dentro lo studio di Cologno Monzese: due stanze, palestra, cucina con isola”, ha spiegato.

Come è noto, d’altronde, in un periodo della sua carriera Barbara D’Urso era arrivata a condurre tre programmi, andando in onda tutti i giorni con Pomeriggio Cinque e la domenica con Domenica Live e Live non è la D’Urso.

Telese ha poi parlato di Marco Travaglio: “Un genio, un computer umano. Abbiamo litigato per un titolo, ma forse oggi mi darebbe ragione”. E ha fatto mea culpa riguardo la collaborazione con un altro conduttore e giornalista: Giovanni Floris: “Ero un giovane gradasso, lui invece è di una correttezza incredibile”, ha ricordato.

Intanto da giugno Luca Telese tornerà in tv con il programma In Onda, accanto a lui ci sarà Marianna Aprile. “Esprime valori etici anche quando appoggia il casco in redazione”, ha rivelato.