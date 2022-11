Sguazzini, come sta l’ex concorrente di “Ballando” dopo l’ischemia: post su Instagram

Ballando con le Stelle, come sta Luca Sguazzini

Negli ultimi giorni aveva colpito la storia di Luca Sguazzini, ex concorrente di Ballando con le Stelle, ricoverato d’urgenza in ospedale per ischemia cerebrale. Rimasto nella struttura medica per accertamenti, Sguazzini ha aggiornato i suoi follower su Instagram sul suo stato di salute, cercando di rassicurare tutti. Il modello, di appena 34 anni, è stato uno dei concorrenti più amati dello show di Milly Carlucci: la nota del suo malore è stata condivisa dalla produzione, che ha anche provveduto a sostenere la famiglia nel momento più difficile.

Ballando con le Stelle, come sta Luca Sguazzini dopo l’ischemia cerebrale

“Sono così incredibilmente grato di essere vivo e per il supporto che abbiamo ricevuto da tutti voi”, aveva scritto qualche giorno fa su Instagram. La notizia dell’ischemia cerebrale di Luca Sguazzini aveva sconvolto a dir poco i fan dello show di Milly Carlucci, così come il team stesso. Ricoverato d’urgenza nella giornata del primo novembre, la nota del programma aveva aggiunto alcuni dettagli sul suo stato di salute.

“Purtroppo Luca Sguazzini ha recentemente avuto tre episodi di ischemia cerebrale. Fortunatamente è vivo, ma dovrà essere sottoposto ad ulteriori controlli ed accertamenti per comprendere le cause”. L’ex concorrente di Ballando con le Stelle si trova ancora in ospedale, dove adesso affronterà anche un’operazione per cercare di approfondire ulteriormente quanto successo.

Luca Sguazzini, il commento su Instagram

“Buongiorno, mondo, sono già sveglio. Oggi sarà un grande giorno. Mi operano e finalmente mi dicono qualcosa. Magari entro stasera sapremo qualcosa in più in merito al mio futuro. Vi voglio bene: godetevi ogni giorno perché è un regalo. Un bacio grande, Luca”, ha scritto su Instagram in una storia. Un momento duro per un uomo che ha sempre ricercato la forza e la vita: nella pagina social Leave Everything and Wander, dove parla dei viaggi insieme alla compagna, è diventato un punto di riferimento per tutti i travellers, e non solo.

La lezione di vita nel momento più buio

“Chiudo gli occhi e sogno che presto tornerò a correre, a saltare e a ballare. Ogni giorno è un regalo”, ha aggiunto in un’altra storia, taggando anche il programma e Milly Carlucci. Classe 1988, Luca Sguazzini è stato tra i concorrenti più amati di Ballando con le Stelle. Nonostante il momento difficile che sta vivendo, non ha perso il sorriso e la voglia di vivere, così come di condividere alcune preziose lezioni di vita.

Modello e fotomodello, ha deciso di lanciarsi nell’avventura di travel influencer insieme alla compagna, Sara Bertagnolli, con cui ha dato il benvenuto a una figlia da pochi mesi. Ha sempre girato il mondo – è stato in Australia, in Indonesia, in Giordania – e ha sempre condiviso con i propri follower questo aspetto della sua vita, da eterno giramondo, amante di nuove scoperte, di viaggi e culture. L’operazione è un momento importante per lui, soprattutto per capire quali saranno le implicazioni: vuole tornare a girare quel mondo che tanto ama e stare con la sua famiglia. Qualche giorno fa ha anche celebrato l’anniversario di matrimonio con Sara: a “distanza”, ma uniti nell’anima.